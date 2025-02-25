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Турция сокращает поддержку взносов работодателей

Турция сократила поддержку взносов работодателей (взносов) по страхованию инвалидности, старости и смерти с 5% до 4% с 1 февраля 2025 года.

Благодаря поддержке стандартная ставка взносов фактически снижается с 20,75% до 16,75%. Однако для производственного сектора поддержка в размере 5% продолжает применяться до 31 декабря 2026 года, что приводит к снижению фактической ставки до 15,75%.

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Президент уполномочен продлить ее еще на один год до 31 декабря 2027 года.