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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Турция сокращает поддержку взносов работодателей

Турция сократила поддержку взносов работодателей (взносов) по страхованию инвалидности, старости и смерти с 5% до 4% с 1 февраля 2025 года.

Ксения Шилкина
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Благодаря поддержке стандартная ставка взносов фактически снижается с 20,75% до 16,75%. Однако для производственного сектора поддержка в размере 5% продолжает применяться до 31 декабря 2026 года, что приводит к снижению фактической ставки до 15,75%.

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Президент уполномочен продлить ее еще на один год до 31 декабря 2027 года.

По материалам orbitax.com

#социальная поддержка#Турция
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#социальная поддержка#Турция