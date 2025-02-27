News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
Редакция GSL Контакты Поиск по тегам
Telegram-канал
Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
2

Чешская Республика предоставляет новую инструкцию об отказе от налоговых процентов и штрафов

Министерство финансов Чешской Республики опубликовало Финансовый бюллетень № 5/2025, содержащий Инструкцию № GFD-D-67 об отказе (освобождении) от налоговых процентов и штрафов.

Ксения Шилкина
Обсудить

Инструкция применяется к отказу от процентов, начисленных с 1 января 2015 года, и штрафов, начисленных с 1 января 2015 года. В этой инструкции подробно изложены правовые рамки, цели и ограничения для отказа от процентов и штрафов, подчеркивая последовательное и объективное принятие решений Финансовой администрацией.

Все услуги по этой теме:
Хотите зарегистрировать компанию в Чехии?
Подробнее
Налоговые системы 100 стран: ставки, обзоры, законодательство.
Ознакомиться
Налоговая система Кипра: ставки, обзоры, законодательство.
Ознакомиться
Налоговая система Гонконга: ставки, обзоры, законодательство.
Ознакомиться
Налоговая система Великобритании: ставки, обзоры, законодательство.
Ознакомиться
Налоговая система Великобритании: ставки, обзоры, законодательство.
Ознакомиться
Налоговая система Нидерландов: ставки, обзоры, законодательство.
Ознакомиться
Налоговая система Швейцарии: ставки, обзоры, законодательство.
Ознакомиться
Трастовое законодательство зарубежных государств
Сборник законов Великобритани, Новой Зеландии, Кипра, Джерси и Лихтенштейна (перевод на русский язык)
Купить

В ней излагаются процедурные требования к заявлениям и критерии оценки как формального соответствия, так и существа каждого случая. В документе указаны такие факторы, как сотрудничество налогоплательщика, причины задержек и его экономическое положение, которые влияют на степень отказа. В ней также рассматривается история соблюдения налогоплательщиком требований и устанавливаются процессы принятия решений, апелляций и документирования.

Инструкция вступает в силу с 1 марта 2025 года и заменяет предыдущую инструкцию, выпущенную в 2022 году.

Все заявки, поданные до этой даты и не рассмотренные к этой дате, подпадают под действие новой инструкции.

По материалам orbitax.com

#законодательство#Чехия
Обсудить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#законодательство#Чехия