Налоговое управление Израиля выпускает циркуляр по страновой отчетности

Налоговое управление Израиля (ITA) опубликовало Циркуляр по подоходному налогу 1/2025 от 11 февраля 2025 года.
Циркуляр содержит общий обзор требований к отчетности CbC в Израиле, которые применяются к группам МНП с консолидированным годовым доходом, превышающим 3,4 млрд шекелей в предыдущем году, при этом отчеты, как правило, должны быть представлены в течение 12 месяцев после окончания отчетного финансового года.
Циркуляр также содержит указания о том, куда следует подавать отчет CbC:
Циркуляр далее разъясняет вторичные местные требования к подаче в Израиле, которые включают то, что ITA может потребовать от израильской нематеринской субъектной организации подать отчет CbC в Израиле в следующих случаях:
Что касается вторичной местной подачи, также отмечается, что если один субъект Израиля подает отчет локально, это освобождает другие субъекты Израиля от подачи.
Наконец, циркуляр содержит руководство по процессу подачи отчетов CbC через портал автоматизированного обмена информацией и автоматического обмена представленными отчетами CbC, а также некоторые другие разъяснения, такие как влияние колебаний обменного курса валют при определении превышения порогового значения отчетности.
По материалам orbitax.com
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