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Налоговое управление Израиля выпускает циркуляр по страновой отчетности

Налоговое управление Израиля (ITA) опубликовало Циркуляр по подоходному налогу 1/2025 от 11 февраля 2025 года.

Циркуляр содержит общий обзор требований к отчетности CbC в Израиле, которые применяются к группам МНП с консолидированным годовым доходом, превышающим 3,4 млрд шекелей в предыдущем году, при этом отчеты, как правило, должны быть представлены в течение 12 месяцев после окончания отчетного финансового года.

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Циркуляр также содержит указания о том, куда следует подавать отчет CbC:

Если конечная материнская организация является резидентом Израиля, отчет CbC должен быть подан в Израиле через Портал автоматизированного обмена информацией, или альтернативная (суррогатная) материнская организация может быть назначена для подачи отчета в другой стране, при условии соблюдения определенных условий, включая наличие соглашения об обмене с соответствующим компетентным органом, уведомление ITA и т. д.;

Если конечная материнская организация не является резидентом Израиля, отчет считается поданным в Израиле, если отчет подается в иностранной юрисдикции и обменивается с Израилем, или отчет подается непосредственно в Израиле с целью обмена с другими юрисдикциями или исключительно для целей местной подачи.

Циркуляр далее разъясняет вторичные местные требования к подаче в Израиле, которые включают то, что ITA может потребовать от израильской нематеринской субъектной организации подать отчет CbC в Израиле в следующих случаях:

Конечная материнская организация не обязана подавать отчет CbC в своей юрисдикции проживания;

Отсутствует соглашение компетентного органа об обмене отчетами CbC, действующее с юрисдикцией проживания конечной материнской организации на момент подачи отчета; или

Имеется соглашение компетентного органа об обмене отчетами CbC, действующее с юрисдикцией проживания конечной материнской организации, но имеет место систематическое невыполнение обмена юрисдикцией конечной материнской организации.

Что касается вторичной местной подачи, также отмечается, что если один субъект Израиля подает отчет локально, это освобождает другие субъекты Израиля от подачи.

Наконец, циркуляр содержит руководство по процессу подачи отчетов CbC через портал автоматизированного обмена информацией и автоматического обмена представленными отчетами CbC, а также некоторые другие разъяснения, такие как влияние колебаний обменного курса валют при определении превышения порогового значения отчетности.