Кипр хочет отменить льготный НДС для иностранных покупателей недвижимости

Партия AKEL предложила законопроект об отмене 5%-й ставки НДС для иностранцев, покупающих жилье на Кипре, чтобы остановить рост цен и защитить местных жителей.

Партия AKEL представила законопроект, который предполагает отмену льготной 5%-й ставки НДС для граждан третьих стран, осуществляющих покупку или строительство жилья на острове. Это решение вызвано реальной необходимостью пересмотреть существующий механизм налогообложения, который, по мнению разработчиков инициативы, используется не по назначению.

Депутат Гиоргос Лоукаидес, выдвинувший законопроект, указывает на то, что данная льгота предоставляется иностранным гражданам, однако это не способствует улучшению жилищных условий для местных жителей. В то время как пониженная ставка НДС изначально задумывалась как помощь семьям со средним и низким уровнем дохода, она фактически превратилась в инструмент, который позволяет состоятельным иностранцам совершать крупные инвестиции в недвижимость на Кипре, способствуя росту цен и дополнительному дефициту жилья для местных жителей.

По словам Лоукаидеса, действующие налоговые льготы обостряют жилищный кризис, увеличивая спрос со стороны небогатых иностранных инвесторов, что в свою очередь способствует росту цен на жилье. Ситуация вызывает растущее беспокойство среди местного населения, которое оказывается в затруднительном положении при попытках приобрести собственное жилье. Вместо того чтобы помочь тем, кто в этом действительно нуждается, льготы приводят к тому, что покупка жилья становится менее доступной для населения острова.

В рамках этого предложения отмена льготного НДС поможет не только взломать механизм, способствующий повышению цен на рынок недвижимости, но и значительно сократит финансовые потери государства. Лоукаидес подчеркивает, что правильное использование налоговых поступлений может привести к более эффективному распределению ресурсов, поддерживая местных граждан, а не иностранных инвесторов, которые долгое время пользовались преимуществами, предоставляемыми им местным законодательством.

Депутаты также подняли этот вопрос на заседании парламентского комитета по внутренним делам. Члены партии стремятся инициировать обсуждение данной проблемы на более высоком уровне, чтобы привлечь внимание общественности к ситуации, которая складывается на рынке недвижимости. Партия нацелена не только на отмену льготного НДС, но и на разработку более комплексного подхода к решению жилищного кризиса.

Важной частью данного вопроса является распределение налоговых льгот. Лоукаидес акцентирует внимание на том, что налоговые преференции следует предоставлять исключительно тем гражданам, которые реально нуждаются в этом, а не иностранным инвесторам.