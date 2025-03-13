Минфин России уточнил порядок актуализации информации о налоговом резидентстве клиентов банков

Минфин России совместно с Росфинмониторингом, Банком России и ФНС доработал проект Постановления, согласно которому данные дистанционного обслуживания банков не будут автоматически определять налоговое резидентство клиентов.

Новые правила указывают, что данные дистанционных каналов обслуживания не могут быть основанием для автоматического признания или непризнания налогового резидентства клиентов. Вместо этого они служат основой для запроса обновления информации от клиентов.

Совместно с Росфинмониторингом, Банком России и ФНС России, Минфин разработал проект Постановления, касающегося актуализации данных о налоговом резидентстве клиентов банков. В частности, документ обязывает организации финансового рынка запрашивать у клиентов информацию, необходимую для установления статуса их налогового резидентства, если будет отмечено активное использование дистанционных каналов обслуживания, в том числе мобильных приложений, из-за границы.

Согласно новым правилам, считается, что клиент использует каналы обслуживая преимущественно из-за границы, если он совершает операции более чем в 50% случаев в течение сроков, превышающих 6 месяцев. Если клиент активно пользуется услугами банка через интернет или приложение, находясь вне России, это должно рассматриваться как возможность изменения его налогового статуса.

Введение этих правил имеет важные последствия для организаций финансового рынка и их клиентов. Ожидается, что предложенные изменения поспособствуют более своевременному обновлению информации о налоговом резидентстве клиентов.

Согласно пункту 62 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ о международном автоматическом обмене финансовой информацией, финансовые организации должны внимательно относиться к информации, представляемой клиентами. Если у финучреждений возникают сомнения в достоверности предоставленных данных, они обязаны повторно запросить у клиента подтверждение его налогового статуса.

Изменения правил стали необходимыми в связи с растущей практикой использования клиентами дистанционных услуг, которые зачастую осуществляются прямо из-за границы. Так, если клиент использует онлайн-услуги банка из другой страны, это может указывать на изменение его налогового резидентства. Данное дополнение к нормативной базе позволит финансовым учреждениям более эффективно реагировать на изменения, происходящие с клиентами, и сохранять актуальность актуализированной информации.

Важно отметить, что в правилах термины «изменение обстоятельств» означают любые события, известные финучреждению, которые способны изменить информацию о налоговом резидентстве клиента. Это может относиться к новому месту жительства клиента, или же его долгосрочному пребыванию за пределами страны.