Налоговый орган Туниса разъясняет исключительный налоговый взнос, подлежащий уплате в 2025 году

Налоговый орган Туниса выпустил Общий меморандум № 5 от 2025 года, в котором разъясняется применение временного исключительного взноса, введенного Законом о финансах на 2025 год.

Ключевые моменты включают:

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Компании, подлежащие уплате взноса, включают компании с оборотом 20 миллионов TND или более в 2023 году, которые подпадали под ставку корпоративного налога 15% в 2023 году;

Постоянные представительства нерезидентов в Тунисе также подпадают под уплату взноса, если постоянное представительство соответствует вышеуказанным условиям;

Взнос не подпадает под уплату:

Компаний, подлежащих уплате корпоративного налога 15% в 2023 году с оборотом менее 20 миллионов TND в 2023 году; или

компаний, подлежащих исключительно ставке корпоративного налога 35% или ставке 20% для квалифицированных листинговых компаний;

Взнос равен 2% от налогооблагаемой прибыли, используемой при расчете корпоративного налога, подлежащего уплате в соответствии с декларацией, поданной в 2025 году (т. е. за налоговый год 2024 года).

Минимальный взнос составляет 1000 TND, в том числе в случаях, когда результат применения ставки 2% составляет менее 1000 TND или компания понесла налоговый убыток за год.

Взнос взимается в те же сроки и в соответствии с теми же методами для корпоративного налога. Взнос не вычитается из базы корпоративного налога.