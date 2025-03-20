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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Налоговый орган Туниса разъясняет исключительный налоговый взнос, подлежащий уплате в 2025 году

Налоговый орган Туниса выпустил Общий меморандум № 5 от 2025 года, в котором разъясняется применение временного исключительного взноса, введенного Законом о финансах на 2025 год.

Ксения Шилкина
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  • Компании, подлежащие уплате взноса, включают компании с оборотом 20 миллионов TND или более в 2023 году, которые подпадали под ставку корпоративного налога 15% в 2023 году;
  • Постоянные представительства нерезидентов в Тунисе также подпадают под уплату взноса, если постоянное представительство соответствует вышеуказанным условиям;

Взнос не подпадает под уплату:

  • Компаний, подлежащих уплате корпоративного налога 15% в 2023 году с оборотом менее 20 миллионов TND в 2023 году; или
  • компаний, подлежащих исключительно ставке корпоративного налога 35% или ставке 20% для квалифицированных листинговых компаний;

Взнос равен 2% от налогооблагаемой прибыли, используемой при расчете корпоративного налога, подлежащего уплате в соответствии с декларацией, поданной в 2025 году (т. е. за налоговый год 2024 года).

Минимальный взнос составляет 1000 TND, в том числе в случаях, когда результат применения ставки 2% составляет менее 1000 TND или компания понесла налоговый убыток за год.

Взнос взимается в те же сроки и в соответствии с теми же методами для корпоративного налога. Взнос не вычитается из базы корпоративного налога.

По материалам orbitax.com

#законодательство
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#законодательство