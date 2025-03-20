Налоговый орган Туниса разъясняет исключительный налоговый взнос, подлежащий уплате в 2025 году

Налоговый орган Туниса выпустил Общий меморандум № 5 от 2025 года, в котором разъясняется применение временного исключительного взноса, введенного Законом о финансах на 2025 год.
Ключевые моменты включают:
Взнос не подпадает под уплату:
Взнос равен 2% от налогооблагаемой прибыли, используемой при расчете корпоративного налога, подлежащего уплате в соответствии с декларацией, поданной в 2025 году (т. е. за налоговый год 2024 года).
Минимальный взнос составляет 1000 TND, в том числе в случаях, когда результат применения ставки 2% составляет менее 1000 TND или компания понесла налоговый убыток за год.
Взнос взимается в те же сроки и в соответствии с теми же методами для корпоративного налога. Взнос не вычитается из базы корпоративного налога.
По материалам orbitax.com
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