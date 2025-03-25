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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Болгарский парламент одобрил увеличение максимальной ежемесячной базы социального обеспечения с апреля 2025 года

Болгарский парламент одобрил законопроект о бюджете социального обеспечения на 2025 год 19 марта 2025 года, включая увеличение максимальной ежемесячной базы.

Ксения Шилкина
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Увеличение максимальной ежемесячной базы составит 380 левов с 3750 левов до 4130 левов с вступлением в силу с 1 апреля 2025 года. Ранее планировалось, что это увеличение вступит в силу с 1 января 2025 года.

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Законодательство также включает увеличение минимальной ежемесячной базы с 933 левов до 1077 левов для самозанятых (самозастрахованных) с 1 апреля 2025 года.

По материалам orbitax.com

#Болгария#социальное страхование
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Болгария#социальное страхование