Тунисский налоговый орган разъясняет новые правила удержания налога для онлайн-продавцов

Тунисский налоговый орган выпустил Общий меморандум № 6 от 2025 года, в котором разъясняется применение новых правил удержания налога в размере 3%.

Согласно новым правилам, поставщики услуг доставки обязаны вычитать 3% налога из платежей онлайн-продавцам товаров и услуг, если такие продавцы не предоставляют налоговую идентификационную карту.

Это относится к платежам, произведенным с 1 января 2025 года, независимо от суммы транзакции.

Удержанный налог должен декларироваться и уплачиваться ежемесячно, а ежегодная декларация должна быть подана до 30 апреля каждого года.

В Общем меморандуме также разъясняется, что предыдущие правила удержания продолжают применяться к продавцам, которые предоставляют налоговую идентификационную карту. Это включает в себя требование удерживать налог по ставкам 0,5%, 1,0% или 1,5% в зависимости от налоговой системы продавца, если уплаченные суммы равны или превышают 1000 TND, включая НДС.

Наконец, Генеральный меморандум разъясняет штрафы за несоблюдение, которые включают штраф, равный любой сумме, не вычтенной при необходимости, который удваивается в случае повторных нарушений в течение двух лет.