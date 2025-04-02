Багамские острова ужесточают правила обхода AEOI

Правительство Багамских островов представило законопроект об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах (Automatic Exchange of Financial Account Information (Amendment) Bill 2025), направленный на обеспечение соответствия законодательной базы Общему стандарту отчетности ОЭСР (CRS).

Действующее законодательство об автоматическом обмене информацией (AEOI) было принято в 2016 году, но с тех пор Глобальный форум ОЭСР по прозрачности и обмену информацией для целей налогообложения (Глобальный форум) дал ряд рекомендаций по его совершенствованию. Багамским островам необходимо обеспечить их соблюдение, поскольку одобрение Глобального форума является ключевым фактором в списке юрисдикций, не сотрудничающих с Европейским Союзом в налоговых целях.

В 2024 году в законодательство были внесены поправки в рамках подготовки к проведению ОЭСР второго раунда обзора эффективности режима прозрачности юрисдикции. Эти поправки исключили исполнительные органы Багамских островов из списка финансовых учреждений, не предоставляющих отчетность, и расширили сферу юридических полномочий по предотвращению и пресечению обхода стандартов CRS. Однако ОЭСР вынесла дополнительные рекомендации. В частности, правило Багамских островов о борьбе с обходом стандартов не охватывает всех соответствующих лиц, которые могут использовать практику уклонения от должной осмотрительности и отчетности, поэтому возникла необходимость внести поправки в существующие формулировки, чтобы еще больше расширить сферу их применения.

Среди основных поправок нового законопроекта - расширение определения «связанных лиц», которое определяет, кто обязан предоставлять информацию о финансовых счетах компании. Теперь это определение включает в себя любое лицо, которому принадлежит не менее 10% акций инвестиционного фонда, а также любое физическое или юридическое лицо, контролируемое другим таким физическим или юридическим лицом. Любой директор или должностное лицо этих организаций теперь обязаны выполнять запросы о предоставлении информации о счетах.

Смещение порога для связанных лиц до 10%, включая более широкую сеть групп, компаний и лиц, связанных с физическим или юридическим лицом с бенефициарной собственностью, приведет Багамские острова в соответствие со стандартами прозрачности, рекомендованными ОЭСР, заявило правительство.

Кроме того, правила по борьбе с уклонением от уплаты налогов теперь применяются к любому лицу, пытающемуся обойти обязательства, налагаемые законопроектом. Все отчитывающиеся финансовые учреждения и соответствующие лица, уличенные в обходе правил CRS, должны будут предоставить всю соответствующую информацию, включая ту, которую они пытались скрыть.