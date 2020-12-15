Ошибки в платежных поручениях

Материал опубликован в издании "Бухгалтерский учет"

Производя сверку по платежам в бюджет, многие бухгалтеры обнаруживают, что деньги до нужных бюджетов не дошли. Что делать, если в платежном поручении допущена ошибка?

Ошибки в платежных поручениях

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Уплата налогов и сборов в бюджет юридическими лицами производится только в безналичном порядке с расчетного счета. Одной из форм безналичных расчетов является расчет платежными поручениями.

В письме Пенсионного фонда России от 01.02.11 Памятка для руководителей и бухгалтерских работников организаций и предприятий по заполнению расчетных документов на перечисление страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации и в фонды обязательного медицинского страхования акцентируется внимание на правилах заполнения платежных поручений. Обязанность по уплате налога считается исполненной с момента предъявления в банк поручения на перечисление в бюджетную систему на соответствующий счет Федерального казначейства денежных средств со счета налогоплательщика в банке при наличии на нем достаточного денежного остатка на день платежа, за исключением случаев, предусмотренных ст. 45 НК РФ.

В случае некорректного заполнения платежного поручения на перечисление налогов и сборов в бюджет платежи не попадают по назначению и обязанность налогоплательщика (плательщика взносов и сборов) не считается выполненной. При этом штраф не назначают, но начисляют пени.

Правила указания информации, идентифицирующей лицо или орган, оформившие расчетный документ на перечисление налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации, приведены в приложении 5 к приказу Минфина России от 24.11.04 № 106н.

При заполнении полей 104 - 110 платежного поручения в поле 101 должно быть указано одно из следующих значений двузначного показателя статуса:

для налогоплательщиков (плательщиков сборов) - юридических лиц - 01;

для налоговых агентов (например, НДФЛ, исчисленный с доходов наемных работников) - 02;

для налогоплательщиков, производящих выплаты физическим лицам (подп. 1 п. 1 ст. 235 НК РФ), - 14.

Приведем значение и порядок расположения полей с 104 по 110:

104 - Код бюджетной классификации (КБК) в соответствии с классификацией доходов бюджетов РФ;

105 - Код ОКАТО муниципального образования в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОК 019-95), на территории которого мобилизуются денежные средства от уплаты налога (сбора) в бюджетную систему РФ;

106 - Основание платежа (два знака):

ТП - платежи текущего года;

ЗД - добровольное погашение задолженности по истекшим налоговым периодам при отсутствии требования об уплате налогов (сборов) от налогового органа;

ТР - погашение задолженности по требованию налогового органа об уплате налогов (сборов);

РС - погашение рассроченной задолженности;

ОТ - погашение отсроченной задолженности;

РТ - погашение реструктуризируемой задолженности;

ВУ - погашение отсроченной задолженности в связи с введением внешнего управления;

ПР - погашение задолженности, приостановленной к взысканию;

АП - погашение задолженности по акту проверки;

АР - погашение задолженности по исполнительному документу.

В случае проставления в поле 106 расчетного документа значения ноль (0) налоговые органы при невозможности однозначно идентифицировать платеж самостоятельно относят поступившие денежные средства к одному из указанных выше оснований платежа, руководствуясь законодательством о налогах и сборах.

107 - Показатель налогового периода (десять знаков):

первые два знака предназначены для определения периодичности уплаты налога (сбора), установленной законодательством о налогах и сборах, которая указывается следующим образом:

а) МС - месячные платежи; б) КВ - квартальные платежи; в) ПЛ - полугодовые платежи; г) ГД - годовые платежи;

в четвертом и пятом знаках для месячных платежей проставляется номер месяца текущего отчетного года (от 01 до 12), для квартальных платежей - номер квартала (от 01 до 04), для полугодовых — номер полугодия (01 или 02);

в третьем и шестом знаках в качестве разделительных знаков проставляются точки;

в знаках с седьмого по десятый указывается год, за который производится уплата налога. При уплате налога один раз в год четвертый и пятый знаки показателя налогового периода заполняются нулями.

В показателе налогового периода следует указать тот налоговый период, за который осуществляется уплата или доплата налога (сбора): МС.02.2009, КВ.01.2009, ПЛ.02.2009, ГД.00.2009.

При уплате отсроченной, рассроченной, реструктуризируемой задолженности, погашении приостановленной к взысканию задолженности, погашении задолженности по требованию об уплате налогов (сборов) от налогового органа или погашении задолженности в связи с введением внешнего управления в показателе налогового периода форматом день.месяц.год указывается конкретная дата (например, 05.09.2003), которая взаимосвязана с показателем основания платежа (поле 106) и может обозначать, если показатель основания платежа имеет значение.

108 - Показатель номера документа, который в зависимости от значения показателя основания платежа может принимать следующий вид, если показатель основания платежа имеет значение:

ТР - номер требования налогового органа об уплате налогов (сборов); РС - номер решения о рассрочке;

ОТ - номер решения об отсрочке;

РТ - номер решения о реструктуризации;

ПР - номер решения о приостановлении взыскания;

ВУ - номер дела или материала, рассмотренного арбитражным судом;

АП - номер акта проверки;

АР - номер исполнительного документа и возбужденного на основании его исполнительного производства.

При указании в показателе номера документа соответствующей информации знак № не проставляется.

При уплате текущих платежей или добровольном погашении задолженности при отсутствии требования налогового органа об уплате налогов (сборов) (показатель основания платежа имеет значение ТП или ЗД) в показателе номера документа проставляется ноль (0);

109 - Показатель даты документа, который состоит из десяти знаков и имеет формат даты: первые два знака показателя обозначают календарный день (от 01 до 31), четвертый и пятый знаки - месяц (от 01 до 12), знаки с седьмого по десятый - год, в третьем и шестом знаках в качестве разделительных проставляются точки. В зависимости от основания платежа имеет значение:

ТП - дата декларации (расчета), представленной в налоговый орган, а именно дата подписания декларации налогоплательщиком (уполномоченным лицом);

ЗД - ноль (0);

ТР - дата требования;

РС - дата решения о рассрочке;

ОТ - дата решения об отсрочке;

ВУ - дата принятия арбитражным судом решения о введении внешнего управления;

РТ - дата решения о реструктуризации;

ПР - дата решения о приостановлении взыскания;

АП - дата акта проверки;

АР - дата вынесения исполнительного документа и возбужденного на его основании исполнительного производства;

110 - Показатель типа платежа, который имеет два знака и может принимать следующие значения:

НС - уплата налога или сбора;

ПЛ - уплата платежа;

ГП - уплата пошлины;

ВЗ - уплата взноса;

АВ - уплата аванса или предоплата;

ПЕ - уплата пени;

ПЦ - уплата процентов;

СА - налоговые санкции;

АШ - административные штрафы;

ИШ - иные штрафы, установленные соответствующими законодательными или иными нормативными актами.

В случае проставления в поле 110 значения 0 налоговые органы при невозможности однозначно идентифицировать тип платежа самостоятельно относят поступившие денежные средства к соответствующему типу платежа (налог (сбор), пеня, процент или штраф), руководствуясь законодательством о налогах и сборах.

Далее рассмотрим поля 104 Код бюджетной классификации (КБК) и 105 Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления (ОКАТО).

Напомним, что КБК – это цифровое обозначение классификации платежей налогоплательщика, предназначенной для соблюдения единых принципов формирования и исполнения бюджетов всех уровней бюджетной системы. Компании должны указывать данный код в платежных документах на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

При уплате взносов за текущий год бухгалтеру нужно указывать следующие КБК:

392 1 02 02010 06 1000 160 - страховые взносы на ОПС, зачисляемые в ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии;

392 1 02 02020 06 1000 160 - страховые взносы на ОПС, зачисляемые в ПФР на выплату накопительной части трудовой пенсии;

392 1 02 02100 06 1000 160 - страховые взносы на ОПС в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые на выплату страховой части трудовой пенсии;

392 1 02 02110 06 1000 160 - страховые взносы на ОПС в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые на выплату накопительной части трудовой пенсии;

392 1 02 02100 08 1000 160 - страховые взносы на обязательное медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ФФОМС;

392 1 02 02110 09 1000 160 - страховые взносы на обязательное медицинское страхование, зачисляемые в бюджеты ТФОМС;

393 1 02 02090 07 1000 160 - страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;

392 1 02 02100 08 1000 160 - страховые взносы на обязательное медицинское страхование в части ФФОМС;

392 1 02 02110 09 1000 160 - страховые взносы на обязательное медицинское страхование в части ТФОМС.

Кроме того, разряды 14 – 17 КБК (код подвида дохода) используются для раздельного учета страховых взносов, пеней, штрафов и процентов:

1000 - сумма страховых взносов;

2000 - сумма пени по соответствующему платежу;

3000 - сумма штрафа;

4000 - прочие поступления (в случае заполнения платежного документа плательщиком с указанием кода подвида доходов, отличного от кодов подвида доходов 1000, 2000, 3000, орган ПФР производит уточнение платежей с указанием кода подвида доходов 4000 для их отражения по кодам подвида доходов 1000, 2000, 3000);

5000 - сумма процентов, начисленных при нарушении срока возврата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование, и процентов, начисленных на сумму излишне взысканных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование, по соответствующему платежу.

Как известно, ОКАТО (поле 105), наравне с КБК, установлен ключевым кодом, от которого зависит поступление налогов в бюджеты по назначению. В платежном документе указывается код муниципального образования, на территории которого мобилизуются денежные средства от уплаты налога (сбора), взносов в бюджетную систему Российской Федерации.

При заполнении показателей поля 107 прослеживается взаимосвязь от значений, указанных в поле 106:

при осуществлении платежей в счет добровольного погашения задолженности (показатель основания платежа - ЗД) по уплате страховых взносов на ОПС по состоянию на 01.01.2010 в поле 107 указывается показатель периодичности уплаты, например: ГД.00.2009;

при осуществлении текущего платежа ТП в бюджет в поле 107 указывается значение ноль (0);

при осуществлении платежа в счет погашения задолженности по требованию органа ПФР или налоговой ТР, акту проведенной проверки АП или исполнительному документу АР в поле 107 указывается значение ноль (0).

В поле 108 указывается номер соответствующего документа в зависимости от значения в поле 106:

ТР - номер требования органа ПФР или налоговой инспекции об уплате в бюджет;

АП - номер акта проверки;

АР - номер исполнительного документа и возбужденного на его основании исполнительного производства.

В поле 109 указывается дата соответствующего документа, на основании которого осуществлен платеж, в следующем формате: 00.00.0000.

В поле 110 указывается значение типа платежа, применяемого для страховых взносов:

ВЗ - уплата взноса;

ПЕ - уплата пени;

АШ - административные штрафы;

ИШ - иные штрафы, установленные соответствующими законодательными или иными нормативными актами;

ПЦ - уплата процентов.

Значение в поле 110 указывается в соответствии с кодом подвида дохода КБК:

1000 — ВЗ;

2000 — ПЕ;

3000 - АШ или ИШ;

5000 — ПЦ.

При заполнении поля «Назначение платежа», кроме наименования страхового взноса, следует обязательно указать, за какой месяц уплачивается взнос, регистрационный номер организации в фонде (ПФ, ФСС, ОМС). Так как взносы по ОМС перечисляются в пенсионный фонд, то кроме регистрационного номера организации нужно указать регистрационный номер в ОМС, что позволяет максимально точно разносить платежи.

В случае неправильного заполнения платежного поручения на перечисление налогов и сборов в бюджет платежи не попадают по назначению и могут быть зачислены в другие бюджеты либо вовсе повиснуть в невыясненных платежах. Обязанность налогоплательщика и плательщика взносов в таких случаях не считается выполненной.

При ошибке в КБК обязанность по уплате взносов считается неисполненной, если деньги не поступили в бюджет фонда. Если налогоплательщик обнаружил ошибку в КБК, ему следует, не откладывая, заплатить нужную сумму по правильным реквизитам, а при нарушении срока уплаты взносов - рассчитать и перечислить пени отдельной платежкой. Далее целесообразно выяснить, куда попал первоначальный платеж, и затем для зачета или возврата излишне уплаченных сумм следует подать заявление в территориальное отделение внебюджетного фонда.

Формы заявлений, а также формы актов совместной сверки расчетов и решений о зачете и возврате утверждены приказом Минздравсоцразвития России от 11.12.09 № 979н. Этот документ утвердил отдельные формы для Пенсионного фонда России (по взносам на пенсионное и медицинское страхование) и для Фонда социального страхования (по взносам на страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством). Если организация подаст заявление не по установленной форме, то в зачете или возврате переплаты ей могут отказать.

Что делать, если ошибка сделана в платежном поручении на уплату налогов и сборов? Все зависит от того, какая именно ошибка допущена в платежке. Самый простой вариант – это уплатить налог еще раз, а потом либо вернуть на расчетный счет переплату, либо провести зачет. Другой вариант - уточнить платеж по налогу. Так, при обнаружении ошибки в оформлении платежного поручения на перечисление налога, не повлекшей его неперечисления этого налога в на соответствующий счет Федерального казначейства, налогоплательщик вправе подать в налоговый орган по месту своего учета заявление о допущенной ошибке с приложением документов (платежных поручений), которые подтверждают уплату им указанного налога и его перечисление в бюджетную систему Российской Федерации на соответствующий счет Федерального казначейства, с просьбой уточнить основание, тип и принадлежность платежа, налоговый период или статус плательщика (ст. 45 НК РФ). В этом случае на основании заявления налогоплательщика и акта совместной сверки уплаченных им налогов (если такая совместная сверка проводилась) налоговый орган принимает решение об уточнении платежа на день фактического перечисления налогоплательщиком налога на соответствующий счет Федерального казначейства. При этом налоговый орган осуществляет пересчет пеней, начисленных на сумму налога, за период со дня его фактического перечисления на соответствующий счет Федерального казначейства до дня принятия налоговым органом решения об уточнении платежа. Этот порядок применяется также в отношении сборов, пеней, штрафов и распространяется на плательщиков сборов и налоговых агентов.