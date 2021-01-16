ПЕРЕВОД НА РУССКИЙ: Закон БВО об экономическом присутствии от 2018 (с поправками от 2019 года)

1 января 2019 года на БВО вступил в силу закон об экономическом присутствии (Economic substance (Companies and Limited Partnerships) Act, 2018) (читать новость подробнее).
Мы подготовили ПЕРЕВОД НА РУССКИЙ ЯЗЫК данного законодательного акта (доступен самый актуальный текст документа - с поправками от 2019 года) , а также поправок к Закону о защищенной системе поиска бенефициарных владельцев (BOSS Act) от 2017 года. Перевод можно приобрести в режиме онлайн по ссылке
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