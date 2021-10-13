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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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В России появится способ для определения цены криптовалюты

Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ) и участники рынка разработали способ определения стоимости биткоина, что позволит бизнесу работать с криптой вбелую. Он состоит в том, в течение суток с интервалом 30 секунд происходит запрос курса биткоина у различных бирж, затем данные анализируется и в 23:59:40 по московскому времени и вычисляется среднее значение, а также определяется кросс-курс к рублю и доллару. Однако по-прежнему остается вопрос законодательного урегулирования виртуальных валют. Законопроект о цифровых финансовых активах в настоящее время находится в стадии обсуждения ведомствами ко второму чтению Госдумы. По мнению экспертов, такой инструмент, конечно же, будет востребован в бизнес-сообществе.

Ольга Кутяева
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По материалам Известия

#блокчейн#криптовалюта
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+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#блокчейн#криптовалюта