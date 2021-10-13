В России появится способ для определения цены криптовалюты

Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ) и участники рынка разработали способ определения стоимости биткоина, что позволит бизнесу работать с криптой вбелую. Он состоит в том, в течение суток с интервалом 30 секунд происходит запрос курса биткоина у различных бирж, затем данные анализируется и в 23:59:40 по московскому времени и вычисляется среднее значение, а также определяется кросс-курс к рублю и доллару. Однако по-прежнему остается вопрос законодательного урегулирования виртуальных валют. Законопроект о цифровых финансовых активах в настоящее время находится в стадии обсуждения ведомствами ко второму чтению Госдумы. По мнению экспертов, такой инструмент, конечно же, будет востребован в бизнес-сообществе.