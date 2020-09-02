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Алина Дробышева
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Международные фонды без пяти минут участники специальных административных районов

Меньше месяца потребовалось для прохождения в Госдуме законопроекту о дополнении ФЗ «О международных компаниях» положениями о международных фондах как возможных резидентов островов Русский и Октябрьский.

Алина Дробышева
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Международные фонды без пяти минут участники специальных административных районов
Международные фонды без пяти минут участники специальных административных районов

В третьем чтении Госдумой принят законопроект, предусматривающий возможность стать участником САР (специальный административный район) некоммерческим организациям.

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На сегодняшний день участником САР может стать только иностранная коммерческая корпоративная организация, отвечающая признакам международной компании, закрепленным в законе. По мнению инициаторов проекта, некоммерческие организации играют существенную роль в сфере экономики: финансируют образовательные, медицинские учреждения, осуществляют вложения в венчурные фонды, оказывают высококачественные услуги, проводят исследования в различных областях науки и др. В этой связи справедливо дополнение круга участников САР за счет некоммерческих организаций.

За время работы над законопроектом были внесены уточняющие поправки:

  • дано более точное понятие «международных фондов»;
  • конкретизированы цели работы фондов, которые препятствуют приобретению статуса участника САР;
  • определен порядок приобретения статуса (в отличие от международной компании, фонд сможет зарегистрироваться в порядке инкорпорации, без изменения личного закона);
  • определен минимальный размер стоимости активов учредителя при инкорпорации – 500 млн рублей;
  • наложено ограничение на перечень участников (в сравнении с ограничениями для компании, перечень увеличен за счет физического лица);
  • назван подробный список необходимых документов для регистрации, порядок их оформления (уплата госпошлины при регистрации не требуется);
  • определены учредительные документы фонда как участника САР, источники его финансирования, органы управления и другие нюансы.

Финальный текст законопроекта, подлежащий передаче в Совет Федерации, доступен на сайте Государственной Думы.

#иностранная компания #САР (специальный административный район) #фонд

#иностранная компания#регистрация компании#САР (специальный административный район)#фонд
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Алина Дробышева (подробнее)
Автор статьи
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Алина Дробышева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#иностранная компания#регистрация компании#САР (специальный административный район)#фонд