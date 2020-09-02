Международные фонды без пяти минут участники специальных административных районов

Меньше месяца потребовалось для прохождения в Госдуме законопроекту о дополнении ФЗ «О международных компаниях» положениями о международных фондах как возможных резидентов островов Русский и Октябрьский.
В третьем чтении Госдумой принят законопроект, предусматривающий возможность стать участником САР (специальный административный район) некоммерческим организациям.
На сегодняшний день участником САР может стать только иностранная коммерческая корпоративная организация, отвечающая признакам международной компании, закрепленным в законе. По мнению инициаторов проекта, некоммерческие организации играют существенную роль в сфере экономики: финансируют образовательные, медицинские учреждения, осуществляют вложения в венчурные фонды, оказывают высококачественные услуги, проводят исследования в различных областях науки и др. В этой связи справедливо дополнение круга участников САР за счет некоммерческих организаций.
За время работы над законопроектом были внесены уточняющие поправки:
Финальный текст законопроекта, подлежащий передаче в Совет Федерации, доступен на сайте Государственной Думы.
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