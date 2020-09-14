Опубликован приказ со списком государств для автоматического обмена с РФ

Документ был принят ФНС 21 ноября и зарегистрирован в Минюсте 24 декабря.

Опубликован приказ со списком государств для автоматического обмена с РФ

В перечне юрисдикций, с которыми планирует обмениваться информацией Российская Федерация в следующем отчетном году, находятся 77 стран и 12 территорий. В список добавлены Гана, Доминика, Израиль и Панама. Исключены Литва и Соединенное Королевство с отдельными административными единицами, Остров Мэн и Нормандские острова, как то Гернси и Джерси.

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Предыдущий приказ ФНС со списком государств, обменивающихся автоматически, от 24 декабря 2018 года признается утратившим силу с момента начала действия нового приказа – с января 2020 года.