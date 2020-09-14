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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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Опубликован приказ со списком государств для автоматического обмена с РФ

Документ был принят ФНС 21 ноября и зарегистрирован в Минюсте 24 декабря.

Ольга Кутяева
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Опубликован приказ со списком государств для автоматического обмена с РФ
Опубликован приказ со списком государств для автоматического обмена с РФ

В перечне юрисдикций, с которыми планирует обмениваться информацией Российская Федерация в следующем отчетном году, находятся 77 стран и 12 территорий. В список добавлены Гана, Доминика, Израиль и Панама. Исключены Литва и Соединенное Королевство с отдельными административными единицами, Остров Мэн и Нормандские острова, как то Гернси и Джерси.

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Предыдущий приказ ФНС со списком государств, обменивающихся автоматически, от 24 декабря 2018 года признается утратившим силу с момента начала действия нового приказа – с января 2020 года.

Напомним, что в этом году соответствующий обмен уже состоялся, российская налоговая служба передала данные в 58 стран и сама получила информацию о своих гражданах из 70 юрисдикций.

#автоматический обмен#Минюст#Россия#ФНС РФ
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Ольга Кутяева (подробнее)
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+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#автоматический обмен#Минюст#Россия#ФНС РФ