ФНС получила данные этого года по автоматическому обмену

Представители налоговой службы сообщили, что получили информацию по счетам россиян за границей из 70 стран.

ФНС получила данные этого года по автоматическому обмену

Автоматический обмен в этом году состоялся: наша налоговая служба получила данные о российских гражданах (зарубежные активы и счета за границей) из 70 стран и сама передала соответствующую информацию в 58 стран. ФНС в дальнейшем планирует сравнить данные из поданных деклараций с полученной из-за границы информацией, что поможет выявлению налоговых правонарушений.

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В опубликованном на днях Отчете ОЭСР по автоматическому обмену указана информация о том, что Российская Федерация начала свое участие осенью 2018 года (данные за 2017 год). И в 2018 году (за 2017 год) передала данные в 50 юрисдикций, а в 2019 году (за 2018 год) – в 58. Также в отчете содержится подобная информация по обменивающимся в 2019 году юрисдикциям (96 юрисдикций) и не обменивающимся по некоторым причинам (6 юрисдикций).

В отчете отмечается вполне ожидаемый факт: юрисдикции отправляют информацию меньшему количеству партнеров, чем получают. Это связано, во-первых, с тем, что количество партнеров по обмену в юрисдикции определяется количеством стран, заинтересованных в получении информации из этой юрисдикции (некоторые не желают получать информацию). Во-вторых, даже если юрисдикция заинтересована в получении информации, должны быть созданы внутренняя и международная правовые базы и механизм обмена информацией, прежде чем страна сможет начать обмен. А в-третьих, информация не будет отправлена ​​в юрисдикции, где отсутствуют необходимые стандарты конфиденциальности и защиты данных.