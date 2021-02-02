ФНС получила данные этого года по автоматическому обмену

Представители налоговой службы сообщили, что получили информацию по счетам россиян за границей из 70 стран.
Автоматический обмен в этом году состоялся: наша налоговая служба получила данные о российских гражданах (зарубежные активы и счета за границей) из 70 стран и сама передала соответствующую информацию в 58 стран. ФНС в дальнейшем планирует сравнить данные из поданных деклараций с полученной из-за границы информацией, что поможет выявлению налоговых правонарушений.
В опубликованном на днях Отчете ОЭСР по автоматическому обмену указана информация о том, что Российская Федерация начала свое участие осенью 2018 года (данные за 2017 год). И в 2018 году (за 2017 год) передала данные в 50 юрисдикций, а в 2019 году (за 2018 год) – в 58. Также в отчете содержится подобная информация по обменивающимся в 2019 году юрисдикциям (96 юрисдикций) и не обменивающимся по некоторым причинам (6 юрисдикций).
В отчете отмечается вполне ожидаемый факт: юрисдикции отправляют информацию меньшему количеству партнеров, чем получают. Это связано, во-первых, с тем, что количество партнеров по обмену в юрисдикции определяется количеством стран, заинтересованных в получении информации из этой юрисдикции (некоторые не желают получать информацию). Во-вторых, даже если юрисдикция заинтересована в получении информации, должны быть созданы внутренняя и международная правовые базы и механизм обмена информацией, прежде чем страна сможет начать обмен. А в-третьих, информация не будет отправлена в юрисдикции, где отсутствуют необходимые стандарты конфиденциальности и защиты данных.
Подобный автоматический обмен данными запланирован в 2021 году для стран СНГ.
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