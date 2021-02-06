1) ВО-ПЕРВЫХ, у работодателя (той, компании, которая будет подавать своего работника на рабочую визу) должен быть снят реальный офис. То есть покупкой "бумажной" гонконгской компанией не обойтись.2) ВО-ВТОРЫХ, желательно чтобы работнику уже была снята квартира, в которой он собирается проживать в Гонконге. И контракт должен быть длительным, никак не меньше года3) В-ТРЕТЬИХ, желательно чтобы у работодателя был открыт счет в банке Гонконга. Через него пойдут зарплатные и налоговые платежи. НЕ через гонконгский банк это сделать крайне затруднительно 4) В-ЧЕТВЕРТЫХ, обязательно, чтобы компания-работодатель также декларировала рекрутинг местных сотрудников, наряду с сотрудниками иностранными. Кроме того, можно говорить о негласном рекомендуемом соотношении местных сотрудников к иностранным, чтобы заявление имело успех.5) В-ПЯТЫХ, обязательно чтобы эта компания-работодатель хотя бы формально являлась "филиалом" или дочерней организацией. А холдинговая (материнская) компания являлась бы её спонсором и могла предоставить документы, в том числе финансовые, о том, что бизнес серьезный международный развивающийся и ему необходимо открыть офис в Гонконге для целей развития в Юго-Восточную Азию и Китай и ему необходимо нанять в качестве сотрудника именно иностранца.

Александр Мазур