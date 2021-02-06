News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
О компании Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежное право
Александр Алексеев
935

Как получить рабочую визу в ГонконгМатериал редакции

Гонконг - крупнейший финансовый центр Юго-Восточной Азии, всегда притягивал желающих попытать счастья и получить здесь рабочую визу
Гонконг - крупнейший финансовый центр Юго-Восточной Азии, всегда притягивал желающих попытать счастья и получить здесь рабочую визу
Александр Алексеев
Обсудить

Реально ли получить разрешение на работу в Гонконге, на сколько лет выдается гонконгский вид на жительство и какие критерии его получения. Об этом мы поговорили с руководителем гонконгского офиса GSL Law and Consulting, Александром Мазуром, который консультирует по вопросам иммиграционного законодательства Гонконга и сам прошел все этапы процедуры получения рабочей визы.

Вообще, Гонконгская рабочая виза - это реально?
Алексеев Александр
Абсолютно единственная возможность сделать рабочую визу - это серьезно ей самостоятельно заниматься. Конечно, мы оказываем консультации, беремся за сопровождение иммиграционного процесса, оказываем содействие на некоторых этапах её получения. А также заполняем формы, подаем их, составляем дополнительные документы и письма. Но, в первую очередь, вопросами своей эмиграции всегда занимается сам заявитель
Александр Мазур
Какие критерии успеха? Или, скажем так, какие факторы обеспечивают (очень хочется сказать гарантируют) успех
Александр Алексеев
1) ВО-ПЕРВЫХ, у работодателя (той, компании, которая будет подавать своего работника на рабочую визу) должен быть снят реальный офис. То есть покупкой "бумажной" гонконгской компанией не обойтись.2) ВО-ВТОРЫХ, желательно чтобы работнику уже была снята квартира, в которой он собирается проживать в Гонконге. И контракт должен быть длительным, никак не меньше года3) В-ТРЕТЬИХ, желательно чтобы у работодателя был открыт счет в банке Гонконга. Через него пойдут зарплатные и налоговые платежи. НЕ через гонконгский банк это сделать крайне затруднительно 4) В-ЧЕТВЕРТЫХ, обязательно, чтобы компания-работодатель также декларировала рекрутинг местных сотрудников, наряду с сотрудниками иностранными. Кроме того, можно говорить о негласном рекомендуемом соотношении местных сотрудников к иностранным, чтобы заявление имело успех.5) В-ПЯТЫХ, обязательно чтобы эта компания-работодатель хотя бы формально являлась "филиалом" или дочерней организацией. А холдинговая (материнская) компания являлась бы её спонсором и могла предоставить документы, в том числе финансовые, о том, что бизнес серьезный международный развивающийся и ему необходимо открыть офис в Гонконге для целей развития в Юго-Восточную Азию и Китай и ему необходимо нанять в качестве сотрудника именно иностранца.
Александр Мазур
И что, все эти требования являются "железными", обязательными к исполнению ?
АА
Как говорил Жванецкий - "Можно не выполнять...Конечно, если вас не интересует результат"При невыполнении пунктов 2 и 3 еще можно пробовать хотя бы начинать готовить документы и попробовать податься. Но при невыполнении пп. 1, 4 и 5 никакие тысячи долларов на счетах и наличкой, не помогут ни нам, ни потенциальному аппликанту. Для успеха, заявителю надо доказывать не финансовую устойчивость, а серьезность намерений на ПЕРЕЕЗД В ГОНКОНГ.
АМ
Все услуги по этой теме:
Хотите зарегистрировать компанию в Гонконге?
Подробнее
Нужна готовая компания в Гонконге?
Купить
Нужна готовая гонконгская компания со счетом в банке?
Купить
Нужна готовая гонконгская компания со счетом в платежной системе?
Купить
Необходимо организовать сабстенс в Гонконге?
Подробнее
Хотите получить лицензию оператора платежных услуг в Гонконге?
Подробнее
Нужна резидентская виза в ОАЭ?
Подробнее
Хотите открыть банковский счет в Гонконге?
Подробнее
Хотите открыть банковский счет в Гонконге?
Подробнее
Налоговая система Гонконга: ставки, обзоры, законодательство.
Ознакомиться
Где ниже налоги: Кипр, Гонконг, Великобритания?
Узнать
Хотите задать вопрос офшорному юристу?
Обратиться
Заказать виртуальный офис в Гонконге
Подробнее
Таким образом, это очень многогранный и непростой процесс, в котором консультанты (мы) и клиенты (вы) работаем совместно над общей задачей, которую НИКТО и НИ ЗА КАКИЕ ДЕНЬГИ не решит "под ключ".
Александр Мазур Руководитель Гонконгского офиса GSL
отвечает Александр Мазур
Руководитель Гонконгского офиса GSL
Если так все сложно с разрешением на работу, может тогда сделать бизнес-визу? или студенческую?
АА
Для получения бизнес-визы точно так же, как минимум, нужно доказывать все вышеперечисленные пункты, и к тому же их практически не выдают просто по статистике.Для студенческой визы, естественно, нужно поступить в университет. При получении рабочей / студенческой / бизнес визы, человек приобретает статус резидента. Который поддерживается только если он проводит не менее 183 дней в году, если же этого не происходит, статус теряется.
АМ
А туристическая долгосрочная виза?
АА
Туристических долгосрочных виз не бывает. У нас и у граждан Украины безвизовый въезд на 14 дней. "Приезжай - Не хочу". Только будь уверен, что при многократном повторяющемся выезде в Китай или в Макао или еще куда-то через границу, при попытке возвратиться в Гонконг тебе в конце концов во въезде откажут.
Александр Мазур
Тебе сколько раз приходилось въезжать-выезжать?
АА
Восемь раз. Причем, на восьмой раз, мне как раз хотели уже отказать - но у меня с собой были документы, что мое заявление на рабочую визу уже давно подано и вот-вот будет рассмотрено. И действительно, через несколько дней мне дали разрешение на работу.
АМ
HK ID: Документ, заменяющий собой удостоверение личности в Гонконге. Подтверждает факт наличия Разрешения на Работу в Гонконге и Вида на жительство (ВНЖ) в Гонконге
HK ID: Документ, заменяющий собой удостоверение личности в Гонконге. Подтверждает факт наличия Разрешения на Работу в Гонконге и Вида на жительство (ВНЖ) в Гонконге
То есть весь процесс получения рабочей визы в Гонконге занял восемь - десять недель?
АА
Больше. 9/09 подались, 5/12 получили "application approved", 24/12 - получил свой ID. То есть "на все, про все" - ТРИ месяца. Ну и добавим где-то месяца два на размышления и сбор документов.
АМ
Получение долгосрочной визы и статуса резидента в Гонконге | Бумажные и Интернет СМИ | Пресс-центр | GSL

публикация Получение долгосрочной визы и статуса резидента в Гонконге

gsl.org
Получение вида на жительство в Гонконге. Вэбинар GSL

Над материалом работали:

Александр Мазур
Head of Hong Kong Office
Алексеев Александр
GSL Law and Consulting, Управляющий партнер
Регистрация компании в Гонконге - открыть или купить гонконгский готовый оффшор под ключ, цены | Оффшорные зоны | GSL

С помощью наших юристов вы сможете быстро открыть или купить готовый оффшор в Гонконге с полным пакетом необходимых документов, консультированием и последующим сопровождением. При регистрации гонконгских юрлиц мы предоставляем юридический адрес (минимум на 1 год в любом тарифе, см. ниже), готовим апостилированный пакет учредительных документов, а также оказываем секретарские услуги, оперативно проводим Compliance fee и Pre-approval при открытии банковского счета для юридического лица в банках Гонконга

gsl.org
#виза#Гонконг#Материал редакции
Обсудить
Александр Алексеев (подробнее)
Автор статьи,
Регистрация компаний за рубежом, юридическое сопровождение и администрирование, право зарубежных государств, оффшорные финансовые компании, фонды, трасты, компании со специальной правосубъектностью, банковские счета, налоговые споры, правовая экспертиза и подготовка юридических заключений, применение международных налоговых соглашений, структурирование проектов электронной коммерции, Compliance & Due Diligence.
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Александр Алексеев (подробнее)
Автор статьи,
Регистрация компаний за рубежом, юридическое сопровождение и администрирование, право зарубежных государств, оффшорные финансовые компании, фонды, трасты, компании со специальной правосубъектностью, банковские счета, налоговые споры, правовая экспертиза и подготовка юридических заключений, применение международных налоговых соглашений, структурирование проектов электронной коммерции, Compliance & Due Diligence.
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#виза#Гонконг#Материал редакции