Реально ли получить разрешение на работу в Гонконге, на сколько лет выдается гонконгский вид на жительство и какие критерии его получения. Об этом мы поговорили с руководителем гонконгского офиса GSL Law and Consulting, Александром Мазуром, который консультирует по вопросам иммиграционного законодательства Гонконга и сам прошел все этапы процедуры получения рабочей визы.
Вообще, Гонконгская рабочая виза - это реально?
Алексеев Александр
Абсолютно единственная возможность сделать рабочую визу - это серьезно ей самостоятельнозаниматься. Конечно, мы оказываем консультации, беремся за сопровождение иммиграционного процесса, оказываем содействие на некоторых этапах её получения. А также заполняем формы, подаем их, составляем дополнительные документы и письма. Но, в первую очередь, вопросами своей эмиграции всегда занимается сам заявитель
Александр Мазур
Какие критерии успеха? Или, скажем так, какие факторы обеспечивают (очень хочется сказать гарантируют) успех
Александр Алексеев
1) ВО-ПЕРВЫХ, у работодателя (той, компании, которая будет подавать своего работника на рабочую визу) должен быть снят реальный офис. То есть покупкой "бумажной" гонконгской компанией не обойтись.2) ВО-ВТОРЫХ, желательно чтобы работнику уже была снята квартира, в которой он собирается проживать в Гонконге. И контракт должен быть длительным, никак не меньше года3) В-ТРЕТЬИХ, желательно чтобы у работодателя был открыт счет в банке Гонконга. Через него пойдут зарплатные и налоговые платежи. НЕ через гонконгский банк это сделать крайне затруднительно 4) В-ЧЕТВЕРТЫХ, обязательно, чтобы компания-работодатель также декларировала рекрутинг местных сотрудников, наряду с сотрудниками иностранными. Кроме того, можно говорить о негласном рекомендуемом соотношении местных сотрудников к иностранным, чтобы заявление имело успех.5) В-ПЯТЫХ, обязательно чтобы эта компания-работодатель хотя бы формально являлась "филиалом" или дочерней организацией. А холдинговая (материнская) компания являлась бы её спонсором и могла предоставить документы, в том числе финансовые, о том, что бизнес серьезный международный развивающийся и ему необходимо открыть офис в Гонконге для целей развития в Юго-Восточную Азию и Китай и ему необходимо нанять в качестве сотрудника именно иностранца.
Александр Мазур
И что, все эти требования являются "железными", обязательными к исполнению ?
АА
Как говорил Жванецкий - "Можно не выполнять...Конечно, если вас не интересует результат"При невыполнении пунктов 2 и 3 еще можно пробовать хотя бы начинать готовить документы и попробовать податься. Но при невыполнении пп. 1, 4 и 5 никакие тысячи долларов на счетах и наличкой, не помогут ни нам, ни потенциальному аппликанту. Для успеха, заявителю надо доказывать не финансовую устойчивость, а серьезность намерений на ПЕРЕЕЗД В ГОНКОНГ.
Таким образом, это очень многогранный и непростой процесс, в котором консультанты (мы) и клиенты (вы) работаем совместно над общей задачей, которую НИКТО и НИ ЗА КАКИЕ ДЕНЬГИ не решит "под ключ".
Если так все сложно с разрешением на работу, может тогда сделать бизнес-визу? или студенческую?
АА
Для получения бизнес-визы точно так же, как минимум, нужно доказывать все вышеперечисленные пункты, и к тому же их практически не выдают просто по статистике.Для студенческой визы, естественно, нужно поступить в университет. При получении рабочей / студенческой / бизнес визы, человек приобретает статус резидента. Который поддерживается только если он проводит не менее 183 дней в году, если же этого не происходит, статус теряется.
АМ
А туристическая долгосрочная виза?
АА
Туристических долгосрочных виз не бывает. У нас и у граждан Украины безвизовый въезд на 14 дней. "Приезжай - Не хочу". Только будь уверен, что при многократном повторяющемся выезде в Китай или в Макао или еще куда-то через границу, при попытке возвратиться в Гонконг тебе в конце концов во въезде откажут.
Александр Мазур
Тебе сколько раз приходилось въезжать-выезжать?
АА
Восемь раз. Причем, на восьмой раз, мне как раз хотели уже отказать - но у меня с собой были документы, что мое заявление на рабочую визу уже давно подано и вот-вот будет рассмотрено. И действительно, через несколько дней мне дали разрешение на работу.
АМ
То есть весь процесс получения рабочей визы в Гонконге занял восемь - десять недель?
АА
Больше. 9/09 подались, 5/12 получили "application approved", 24/12 - получил свой ID. То есть "на все, про все" - ТРИ месяца. Ну и добавим где-то месяца два на размышления и сбор документов.
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Автор статьи, Регистрация компаний за рубежом, юридическое сопровождение и администрирование, право зарубежных государств, оффшорные финансовые компании, фонды, трасты, компании со специальной правосубъектностью, банковские счета, налоговые споры, правовая экспертиза и подготовка юридических заключений, применение международных налоговых соглашений, структурирование проектов электронной коммерции, Compliance & Due Diligence.