Всем по «личному кабинету»

На официальном сайте размещения проектов НПА Минфин в минувшую пятницу опубликовал законопроект , который вносит изменения в ст .11.2 и 32 НК РФ, которые регулируют порядок направления налоговых уведомлений и требований по уплате налогов. Ведомство посчитало, что ежегодно расходует более трех миллиардов рублей на почтовую рассылку налоговых уведомлений. Учитывая рост цен на почтовые услуги, эта сумма постоянно увеличивается.

При этом по данным Минцифры на портале Госуслуг зарегистрировано более 71 миллиона граждан. Сократить расходование бюджетных средств можно путем регистрации силами налоговой личных кабинетов налогоплательщиков для тех физлиц, у которых есть подтвержденный аккаунт на сайте Госуслуг. При этом, вводится обязанность для налоговых органов об уведомлении таких физлиц, что налоговые уведомления и требования они будут получать в своем личном кабинете налогоплательщика. Порядок такого информирования будет утвержден ФНС РФ.