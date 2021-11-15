Уточнен порядок применения статьи 123 НК РФ

Федеральная налоговая служба разъяснила порядок применения штрафов за несвоевременную уплату НДФЛ налоговыми агентами, согласно статьи 123 НК РФ (Письмо от 02.08.2021 N ЕА-4-15/10852@).

При неудержании, неперечислении НДФЛ, или несвоевременном выполнении указанных действий, налоговый агент подвергается штрафу в размере двадцати процентов от таких сумм. Штрафа можно избежать, если своевременно без ошибок сдать в налоговый расчет и заплатить сумму налога и пени до момента, когда налоговый орган узнал о нарушении.

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В письме уточнено, что сроком, когда налоговый орган узнал о нарушении будет являться дата составления акта по результатам проверки налогового расчета. Если налоговый агент выполнил все условия до этой даты, налоговые санкции не применяются. В случае ошибочного привлечения к налоговой ответственности, налоговый агент может сослаться на данное письмо, которое доведено до территориальных органов налоговой инспекции.