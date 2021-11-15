Уточнен порядок применения статьи 123 НК РФ

Федеральная налоговая служба разъяснила порядок применения штрафов за несвоевременную уплату НДФЛ налоговыми агентами, согласно статьи 123 НК РФ (Письмо от 02.08.2021 N ЕА-4-15/10852@).
При неудержании, неперечислении НДФЛ, или несвоевременном выполнении указанных действий, налоговый агент подвергается штрафу в размере двадцати процентов от таких сумм. Штрафа можно избежать, если своевременно без ошибок сдать в налоговый расчет и заплатить сумму налога и пени до момента, когда налоговый орган узнал о нарушении.
В письме уточнено, что сроком, когда налоговый орган узнал о нарушении будет являться дата составления акта по результатам проверки налогового расчета. Если налоговый агент выполнил все условия до этой даты, налоговые санкции не применяются. В случае ошибочного привлечения к налоговой ответственности, налоговый агент может сослаться на данное письмо, которое доведено до территориальных органов налоговой инспекции.
ФНС наконец унифицировала начисление штрафных санкций по этой статье, так как на местах (в территориальных отделениях) обычно накладывали штрафы вне зависимости от выполнения налоговым агентом условий избежания ответственности.
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