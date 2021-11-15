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Российские налоги
Оксана Гусалова
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Уточнен порядок применения статьи 123 НК РФ

Федеральная налоговая служба разъяснила порядок применения штрафов за несвоевременную уплату НДФЛ налоговыми агентами, согласно статьи 123 НК РФ (Письмо от 02.08.2021 N ЕА-4-15/10852@).

Оксана Гусалова
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При неудержании, неперечислении НДФЛ, или несвоевременном выполнении указанных действий, налоговый агент подвергается штрафу в размере двадцати процентов от таких сумм. Штрафа можно избежать, если своевременно без ошибок сдать в налоговый расчет и заплатить сумму налога и пени до момента, когда налоговый орган узнал о нарушении.

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В письме уточнено, что сроком, когда налоговый орган узнал о нарушении будет являться дата составления акта по результатам проверки налогового расчета. Если налоговый агент выполнил все условия до этой даты, налоговые санкции не применяются. В случае ошибочного привлечения к налоговой ответственности, налоговый агент может сослаться на данное письмо, которое доведено до территориальных органов налоговой инспекции.

ФНС наконец унифицировала начисление штрафных санкций по этой статье, так как на местах (в территориальных отделениях) обычно накладывали штрафы вне зависимости от выполнения налоговым агентом условий избежания ответственности.
Олег Борисов Внутренний аудитор GSL Law & Consulting
отвечает Олег Борисов
Внутренний аудитор GSL Law & Consulting
#налоговый агент#НДФЛ
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Оксана Гусалова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Оксана Гусалова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#налоговый агент#НДФЛ