News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
О компании Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
19

Руководство по трансфертному ценообразованию ОЭСР обновляется впервые за пять лет

В новом издании руководства ОЭСР по трансфертному ценообразованию от 2022 года, опубликованном 20 января, ОЭСР внесла три существенных дополнения и изменения для многонациональных предприятий и налоговых органов.

Ксения Шилкина
Обсудить

Изменения затрагивают рекомендации по аспектам трансфертного ценообразования финансовых транзакций, методу разделения прибыли по сделке и трудно поддающимся оценке нематериальным активам. Эти обновления в последнем издании расширяют документ до 658 страниц по сравнению с 612 страницами в предыдущем издании, выпущенном в 2017 году.

Руководящие принципы ОЭСР по трансфертному ценообразованию, впервые выпущенные в 1995 г., объединяют рекомендации ОЭСР по принципу рыночных отношений, принятые в 1979 г. Они призваны помочь как многонациональным предприятиям, так и налоговым органам в оценке вопросов трансфертного ценообразования. В руководящих принципах анализируются и иллюстрируются различные методы соблюдения принципа «вытянутой руки», и они предназначены для регулирования методов трансфертного ценообразования между странами ОЭСР.

Самым большим изменением в редакции 2022 года является новая глава X, посвященная аспектам трансфертного ценообразования финансовых операций. Руководство в новой главе было выпущено в окончательной форме ОЭСР в феврале 2020 года. Это было первое конкретное руководство ОЭСР, посвященное аспектам трансфертного ценообразования финансовых операций, и оно включает наглядные примеры.

Обновления 2022 года к руководству по методу разделения прибыли от операций включает пересмотренное руководство ОЭСР по этой теме, выпущенное в 2018 году. Цель пересмотренного руководства состоит в том, чтобы уточнить, когда метод разделения прибыли от операций является наиболее подходящим методом для применения.

Кроме того, изменения в редакции 2022 года в отношении труднооценимых нематериальных активов также отражают руководство, выпущенное в 2018 году. Это руководство призвано помочь налоговым органам в применении подхода к трудно оцениваемым нематериальным активам в соответствии с Мерой 8 BEPS.

По материалам mnetax.com

#ОЭСР (OECD)#трансфертное ценообразование
Обсудить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#ОЭСР (OECD)#трансфертное ценообразование