Руководство по трансфертному ценообразованию ОЭСР обновляется впервые за пять лет

В новом издании руководства ОЭСР по трансфертному ценообразованию от 2022 года, опубликованном 20 января, ОЭСР внесла три существенных дополнения и изменения для многонациональных предприятий и налоговых органов.

Изменения затрагивают рекомендации по аспектам трансфертного ценообразования финансовых транзакций, методу разделения прибыли по сделке и трудно поддающимся оценке нематериальным активам. Эти обновления в последнем издании расширяют документ до 658 страниц по сравнению с 612 страницами в предыдущем издании, выпущенном в 2017 году.

Руководящие принципы ОЭСР по трансфертному ценообразованию, впервые выпущенные в 1995 г., объединяют рекомендации ОЭСР по принципу рыночных отношений, принятые в 1979 г. Они призваны помочь как многонациональным предприятиям, так и налоговым органам в оценке вопросов трансфертного ценообразования. В руководящих принципах анализируются и иллюстрируются различные методы соблюдения принципа «вытянутой руки», и они предназначены для регулирования методов трансфертного ценообразования между странами ОЭСР.

Самым большим изменением в редакции 2022 года является новая глава X, посвященная аспектам трансфертного ценообразования финансовых операций. Руководство в новой главе было выпущено в окончательной форме ОЭСР в феврале 2020 года. Это было первое конкретное руководство ОЭСР, посвященное аспектам трансфертного ценообразования финансовых операций, и оно включает наглядные примеры.

Обновления 2022 года к руководству по методу разделения прибыли от операций включает пересмотренное руководство ОЭСР по этой теме, выпущенное в 2018 году. Цель пересмотренного руководства состоит в том, чтобы уточнить, когда метод разделения прибыли от операций является наиболее подходящим методом для применения.

Кроме того, изменения в редакции 2022 года в отношении труднооценимых нематериальных активов также отражают руководство, выпущенное в 2018 году. Это руководство призвано помочь налоговым органам в применении подхода к трудно оцениваемым нематериальным активам в соответствии с Мерой 8 BEPS.