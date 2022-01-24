Украина уточняет правила налогообложения доходов от продажи акций компании-резидента нерезидентом

Государственная налоговая служба Украины недавно выпустила руководство по налогообложению доходов от отчуждения акций компании-резидента нерезидентом при продаже другой компании-резиденту.

В письме указывается, что в соответствии с национальным законодательством такие продажи, как правило, облагаются налогом у источника выплаты в размере 15% в Украине, при этом покупатель-резидент Украины должен действовать в качестве агента по удержанию налога.

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Налогооблагаемый доход представляет собой положительную разницу между доходом, полученным от продажи акций, и любыми должным образом документально подтвержденными расходами, понесенными нерезидентом при его первоначальном приобретении (т. е. фактическим приростом капитала). В случае непредоставления нерезидентом документов, подтверждающих его расходы на приобретение, налогооблагаемым доходом является доход, полученный от реализации.

Однако при наличии соглашения об избежании двойного налогообложения положения соглашения будут иметь преимущественную силу по отношению к внутреннему законодательству.

В конкретном случае, рассматриваемом в письме, продавец-нерезидент является резидентом Финляндии, и, следовательно, применяются положения Соглашения об избежании двойного налогообложения между Украиной и Финляндией 1994 года.

Согласно положениям статьи 13 (Прирост капитала), прибыль от отчуждения акций подлежит налогообложению в Украине, если акции принадлежат компании, активы которой состоят в основном из недвижимого имущества, расположенного в Украине. Если в основном речь идет о недвижимом имуществе, расположенном в Украине, продажа доли будет облагаться налогом в соответствии с национальными правилами налогообложения у источника. В противном случае продажа не будет облагаться налогом в Украине в соответствии с положениями договора.