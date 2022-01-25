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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Парламент Болгарии продвигает законопроект о введении правил обратного гибридного несоответствия ATAD

Болгарский парламент одобрил в первом чтении 20 января 2022 года законопроект о внесении изменений и дополнений в Закон о подоходном налоге с предприятий.

Ксения Шилкина
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Основная мера законопроекта предусматривает внедрение правил обратного гибридного несоответствия Директивы ЕС по борьбе с уклонением от уплаты налогов с внесенными поправками (ATAD2).

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Под гибридными несоответствиями понимается, когда одно или несколько иностранных юридических лиц являются аффилированными предприятиями и совместно владеют прямо или косвенно 50% или более прав голоса, акционерного капитала или права на прибыль гибридного юридического лица, зарегистрированного или учрежденного в Болгарии, которое не считается налогообязанным лицом в Болгарии, но считается налогооблагаемым лицом в юрисдикции иностранного субъекта, то такое гибридное юридическое лицо будет считаться налогооблагаемым юридическим лицом в Болгарии.

В таких случаях прибыль и доход гибридной организации подлежат налогообложению в соответствии с законом в той мере, в какой они не облагаются иным образом в Болгарии или в соответствии с законодательством другой юрисдикции. Однако правило обратного гибрида не будет применяться к схеме коллективного инвестирования при соблюдении определенных условий.

При условии одобрения во втором и окончательном чтении меры законопроекта будут применяться с 1 января 2022 года.

По материалам orbitax.com

#ATAD#Болгария#законопроект
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#ATAD#Болгария#законопроект