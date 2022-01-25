Налоговая ждет от банков информацию о процентах по вкладам физлиц

С прошлого года физлица обязаны уплачивать НДФЛ с процентов по вкладам, если доход по ним превысил сумму, рассчитываемую путем умножения миллиона рублей на ключевую ставку Центробанка на 1 число расчетного года. Учитывая, что ключевая ставка на 01.01.2021г. составляла 4,25 процента, то при получении за 2021 год дохода в виде процентов свыше 42 500 рублей, возникает необходимость уплачивать НДФЛ с суммы такого превышения. Если вклад валютный, то проценты по нему будут пересчитаны в рубли. При пересчете будет учитываться курс валюты на дату выплаты процентов по вкладу или на дату направления их в счет пополнения вклада. Курсовые разницы при этом не учитываются. То есть дата начисления процентов не имеет значения.