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Российские налоги
Елена Курбатова
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Налоговая ждет от банков информацию о процентах по вкладам физлиц

До 1 февраля банки обязаны передать в налоговую данные о начисленных и выплаченных процентах по вкладам.

Елена Курбатова
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С прошлого года физлица обязаны уплачивать НДФЛ с процентов по вкладам, если доход по ним превысил сумму, рассчитываемую путем умножения миллиона рублей на ключевую ставку Центробанка на 1 число расчетного года. Учитывая, что ключевая ставка на 01.01.2021г. составляла 4,25 процента, то при получении за 2021 год дохода в виде процентов свыше 42 500 рублей, возникает необходимость уплачивать НДФЛ с суммы такого превышения. Если вклад валютный, то проценты по нему будут пересчитаны в рубли. При пересчете будет учитываться курс валюты на дату выплаты процентов по вкладу или на дату направления их в счет пополнения вклада. Курсовые разницы при этом не учитываются. То есть дата начисления процентов не имеет значения.

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Вкладчикам-физлицам ничего не нужно рассчитывать самостоятельно. Законодательно установлено, что налоговые органы самостоятельно рассчитывают налог по данным, которые до 1 февраля каждого года будут получать от банков. Далее уведомление о сумме, которую необходимо перечислить в бюджет, будет направляться вкладчикам-физлицам, которые, в свою очередь должны перечислить налог до 1 декабря отчетного года. Впервые выполнить свою обязанность вкладчики-физлица должны до 1 декабря этого года.

#банковский вклад#налоговое уведомление#НДФЛ
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Елена Курбатова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Елена Курбатова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#банковский вклад#налоговое уведомление#НДФЛ