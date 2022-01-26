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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Люксембург дает рекомендации по новому налогу на недвижимость

Люксембургская администрация по прямым налогам выпустила Циркуляр PRE_IMM № 1 от 20 января 2022 г., в котором содержатся указания относительно «сбора с недвижимости», введенного в рамках Закона от 19 декабря 2020 г. о бюджете на 2021 г.

Ксения Шилкина
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Сбор в размере 20% применяется с 2021 г. к доходам от недвижимости, расположенной в Люксембурге, прямо или косвенно принадлежащей инвестиционным организациям с юридическими лицами, отличными от юридических лиц их партнеров, включая предприятия коллективного инвестирования (UCI), специализированные инвестиционные фонды (SIF) и зарезервированные альтернативные инвестиционные фонды (RAIF), за исключением тех, которые учреждены в форме коммандитных товариществ.

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Доходы от недвижимого имущества, облагаемого налогом, включают:

  • Доход от сдачи в аренду недвижимости в Люксембурге;
  • Прирост капитала от отчуждения недвижимости в Люксембурге;
  • Доход от отчуждения акций, в стоимость которых входит недвижимое имущество в Люксембурге, с учетом цены акций, пропорциональной стоимости имущества.

Во всех случаях учитывается доля владения недвижимостью, в том числе и в случаях косвенного владения. Примеры определения налогооблагаемой суммы в разных случаях приведены в инструкции.

Декларации по налогу на недвижимость должны быть представлены до 31 мая года, следующего за календарным годом, в котором получен доход.

Уплата налога на недвижимость должна быть произведена не позднее 10 июня года, следующего за календарным годом, в котором получен доход.

Первая декларация должна быть подана 31 мая 2022 года в отношении 2021 года, а первый платеж должен быть произведен 10 июня 2022 года.

Инвестиционные компании также должны предоставить до 31 мая 2022 года информацию о том, владела ли недвижимостью в Люксембурге в 2020 или 2021 году и были ли какие-либо изменения в организационно-правовой форме.

По материалам orbitax.com

#Люксембург#налог на недвижимое имущество
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+7 495 234 38 33
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Люксембург#налог на недвижимое имущество