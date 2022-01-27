ЕС собирается ввести единую систему по налогу у источника выплаты

Комитет Европейского парламента по экономическим и валютным вопросам объявил о принятии резолюции от 25 января 2022 года, призывающей к введению единой и стандартизированной системы налогообложения у источника выплаты в масштабах всего ЕС.

Депутаты Европарламента приняли рекомендации, направленные на то, чтобы режимы удержания налога у источника выплаты не способствовали уклонению от уплаты налогов, а также снижали барьеры для компаний и инвесторов, осуществляющих трансграничную деятельность.

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Резолюция среди прочего:

Подтверждает требование, выдвинутое ранее Еврокомиссией, представить законодательное предложение по удержанному налогу в масштабах ЕС, чтобы гарантировать, что платежи, произведенные в пределах Союза, облагаются налогом, по крайней мере, один раз перед выходом из него. В дополнение к этому уже заявленному требованию в недавно принятом постановлении говорится, что такое предложение могло бы содержать возможную минимальную эффективную налоговую ставку.

Призывает Комиссию и государства-члены установить общую и стандартизированную систему налогообложения у источника выплаты, которая упростит работу инвесторов, уменьшит практику заключения договоров и обеспечит, чтобы все выплаты дивидендов, процентов, прироста капитала, роялти, профессиональных услуг и соответствующие платежи по контракту, произведенные в ЕС, облагались налогом по эффективной налоговой ставке.

Призывает Комиссию предложить меры по расширению сотрудничества и взаимопомощи между налоговыми органами, органами надзора за финансовыми рынками и правоохранительными органами в отношении выявления и преследования схем возмещения удержанного налога.