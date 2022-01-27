Госдума рассматривает поправки в закон, регулирующий защиту прав организаций и ИП при проведении контроля госорганами

«Представляется, что подавать уведомления необходимо будет тем бизнесменам, которые обязаны уведомлять и о начале своей работы. Если проект будет принят Федеральным собрание, он начнет свое действие после того, как будет опубликован официально.» - комментирует юрист GSL Ирина Великанова.

отвечает Ирина Великанова Юрист