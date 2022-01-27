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Российское право
Татьяна Бычкова
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Госдума рассматривает поправки в закон, регулирующий защиту прав организаций и ИП при проведении контроля госорганами

Соответствующий законопроект прошел первое чтение в Государственной думе.

Татьяна Бычкова
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20 января этого года нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении проект закона, который вносит изменения в закон, который определяет права и гарантии защиты прав предпринимателей при проведении государственных проверок, то есть при осуществлении государственного и муниципального контроля.

По действующему закону ряд организаций и ИП обязаны уведомлять контролирующие органы о том, что они начали вести фактическую деятельность. Это обязанность возлагается на предприятия общепита, торговые организации, некоторых производителей товаров. Поправки вносят в закон обязанность уведомлять также и о прекращении ведения деятельности в органы, осуществляющие госконтроль.

«Представляется, что подавать уведомления необходимо будет тем бизнесменам, которые обязаны уведомлять и о начале своей работы. Если проект будет принят Федеральным собрание, он начнет свое действие после того, как будет опубликован официально.» - комментирует юрист GSL Ирина Великанова.
Ирина Великанова Юрист
отвечает Ирина Великанова
Юрист
#Госдума#законопроект
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Татьяна Бычкова (подробнее)
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Татьяна Бычкова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Госдума#законопроект