Турция снижает корпоративный налог для экспортных и промышленных компаний

Турция опубликовала Закон № 7351 в Официальном вестнике 22 января 2022 года, который содержит различные меры, в том числе, предложенные ранее президентом Турции для решения проблемы девальвации турецкой лиры и поддержки бизнеса и инвестиций.

Одной из основных мер является внесение поправок в статью 32 Закона о подоходном налоге с предприятий, предусматривающих снижение (скидку) на 1% ставки налога на прибыль в отношении:

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Прибыли, полученной компаниями-экспортерами исключительно от экспортных операций; и

Прибыли, полученной компаниями, имеющими промышленное регистрационное свидетельство, исключительно от производственной деятельности (дополнительная скидка на прибыль, связанную с экспортом, не предоставляется, т. е. скидка 2% на продукцию, которая экспортируется).

Кроме того, предусмотрено, что скидка в размере 1% применяется после применения других скидок, предусмотренных статьей 32, включая скидку в размере 2% для зарегистрированных на бирже компаний.

Еще одна важная мера предусматривает освобождение от корпоративного налога доходов в виде дивидендов, полученных от взаимных фондов, кроме фондов/трастов венчурных инвестиций (которые уже были освобождены). Однако исключение для взаимных фондов не будет применяться, если активы фонда состоят из иностранной валюты и/или золота и других драгоценных металлов или инструментов рынка капитала, основанных на таких активах.

Данные меры применяются с 1 января 2022 года или с особого внекалендарного отчетного периода, начинающегося в течение 2022 календарного года.