Польша снижает НДС на некоторые виды товаров

Министерство финансов Польши выпустило релиз по пакету «Антиинфляционный щит 2.0», отметив, что пакет был принят Сеймом.
Меры второго пакета включают в себя положения, которые будут действовать с 1 февраля по 31 июля 2022 года:
1. основные продукты питания
2. газ (природный газ); и
3. удобрения для сельскохозяйственного производства;
В пресс-релизе содержатся дополнительные разъяснения относительно нулевой ставки НДС для основных продуктов питания, включая следующие продукты, обычно облагаемые ставкой НДС 5%:
В связи с вступлением в силу Антиинфляционного щита 2.0 предприятия должны размещать четкую информацию о снижении ставок НДС по соответствующим товарам и прикреплять информацию к счетам-фактурам или иной платежной документации за природный газ, электроэнергию и отопление.
По материалам orbitax.com
Ваш комментарий отправлен на модерацию!
После проверки администратором он появится здесь