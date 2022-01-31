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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Польша снижает НДС на некоторые виды товаров

Министерство финансов Польши выпустило релиз по пакету «Антиинфляционный щит 2.0», отметив, что пакет был принят Сеймом.

Ксения Шилкина
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Меры второго пакета включают в себя положения, которые будут действовать с 1 февраля по 31 июля 2022 года:

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  • Ставка НДС на топливо снижена с 23% до 8%;
  • Нулевая ставка НДС предусмотрена для:

1. основные продукты питания

2. газ (природный газ); и

3. удобрения для сельскохозяйственного производства;

  • Продлена ставка НДС 5% на электроэнергию; и
  • Ставка НДС на отопление (тепловую энергию) дополнительно снижена с 8% до 5%.

В пресс-релизе содержатся дополнительные разъяснения относительно нулевой ставки НДС для основных продуктов питания, включая следующие продукты, обычно облагаемые ставкой НДС 5%:

  • мясо /рыба и полуфабрикаты из них;
  • молочные продукты;
  • овощи /фрукты и продукты из них;
  • крупы, продукты мукомольной промышленности, крупяные и хлебобулочные изделия; и
  • определенные напитки (например, напитки с содержанием фруктового или овощного сока не менее 20%, молочные напитки и так называемое растительное молоко).

В связи с вступлением в силу Антиинфляционного щита 2.0 предприятия должны размещать четкую информацию о снижении ставок НДС по соответствующим товарам и прикреплять информацию к счетам-фактурам или иной платежной документации за природный газ, электроэнергию и отопление.

По материалам orbitax.com

#НДС / VAT#Польша
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+7 495 234 38 33
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#НДС / VAT#Польша