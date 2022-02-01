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Ольга Кутяева
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Правительство Джерси планирует ввести новое корпоративное уголовное преступление — неспособность предотвратить отмывание денег

После краткого публичного обсуждения Правительство предлагает, чтобы новое правонарушение появилось в качестве поправки к Закону о доходах от преступной деятельности (Джерси) 1999 года (Proceeds of Crime (Jersey) Law, POCL). Это позволит осуществлять судебное преследование в соответствии с угрозами и профилем рисков юрисдикции в соответствии с рекомендациями ФАТФ.

Ольга Кутяева
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Правовые обязательства по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма уже существуют для сектора, регулируемого AML, поэтому новое правонарушение может быть введено в закон без расширения существующих или введения каких-либо новых требований для сектора. Это позволит избежать увеличения затрат на соблюдение требований и защитит международную конкурентоспособность юрисдикции.

Поправка прописывает, что компания, предоставляющая финансовые услуги, совершает правонарушение и обязана уплатить штраф, если лицо занимается отмыванием денег, действуя в качестве лица, связанного с этим бизнесом. Любое «имеющее отношение к правонарушению лицо» также виновно и несет такую ​​же ответственность, как и компания, предоставляющая финансовые услуги. Остальная часть законодательства касается определений и средств защиты, доступных для бизнеса.

В настоящее время уголовное деяние может быть отнесено только к юридическому лицу, что затрудняет судебное преследование. Устранение этого для правонарушений в сфере AML позволит привлечь к уголовной ответственности весь спектр различных компаний, включив в сферу действия более сложные корпоративные структуры. Это послужит сдерживающим фактором против преступников и в конечном итоге повысит общее общественное признание юридических санкций.

Поправка дает определение «связанных лиц», перечисляя наиболее важные категории с точки зрения финансовых услуг и AML. Также предоставляются корпоративному органу «разумные меры» защиты, адаптированные к его бизнес-требованиям и рискам.

По материалам STEP

#борьба с отмыванием (AML)#Джерси
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Ольга Кутяева (подробнее)
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+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#борьба с отмыванием (AML)#Джерси