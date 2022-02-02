Нидерланды планируют переговоры с Россией о новом налоговом соглашении

1 февраля Министр финансов Нидерландов в ежегодном письме в Парламент сообщил о том, что ведомство направило письмо России с предложением о заключении нового соглашения об избежании двойного налогообложения.
Ход переговоров будет зависеть от таких факторов, как «взаимное сотрудничество» или совпадение с другими переговорами, говорится в сообщении министерства.
В прошлом году Россия расторгла двустороннее соглашение об избежании c Голландией, чтобы заставить свои компании отчитываться о большей части своих доходов дома.
Основным предметом разногласий было то, что Россия настаивала на более высокой ставке налога у источника на дивиденды.
На сегодняшений день между Нидерландами и Россией не применяются никакие налоговые соглашения.
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