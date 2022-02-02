News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
О компании Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
2

Нидерланды планируют переговоры с Россией о новом налоговом соглашении

1 февраля Министр финансов Нидерландов в ежегодном письме в Парламент сообщил о том, что ведомство направило письмо России с предложением о заключении нового соглашения об избежании двойного налогообложения.

Ольга Кутяева
Обсудить

Ход переговоров будет зависеть от таких факторов, как «взаимное сотрудничество» или совпадение с другими переговорами, говорится в сообщении министерства.

В прошлом году Россия расторгла двустороннее соглашение об избежании c Голландией, чтобы заставить свои компании отчитываться о большей части своих доходов дома.

Основным предметом разногласий было то, что Россия настаивала на более высокой ставке налога у источника на дивиденды.

На сегодняшений день между Нидерландами и Россией не применяются никакие налоговые соглашения.

По материалам Bloomberg

Обсудить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме