Нидерланды планируют переговоры с Россией о новом налоговом соглашении

1 февраля Министр финансов Нидерландов в ежегодном письме в Парламент сообщил о том, что ведомство направило письмо России с предложением о заключении нового соглашения об избежании двойного налогообложения.

Ход переговоров будет зависеть от таких факторов, как «взаимное сотрудничество» или совпадение с другими переговорами, говорится в сообщении министерства.

В прошлом году Россия расторгла двустороннее соглашение об избежании c Голландией, чтобы заставить свои компании отчитываться о большей части своих доходов дома.

Основным предметом разногласий было то, что Россия настаивала на более высокой ставке налога у источника на дивиденды.