ОЭСР отмечает 10 лет наращивания потенциала по обмену налоговой информацией

ОЭСР опубликовала Отчет о наращивании потенциала Глобального форума за 2022 год, в котором освещается десятилетний прогресс в наращивании потенциала для обеспечения налоговой прозрачности.
Опубликованный 3 февраля отчет Глобального форума о наращивании потенциала за 2022 год освещает десять лет успешной деятельности по наращиванию потенциала для поддержки глобального внедрения двух международных стандартов обмена информацией по запросу (EOIR) и автоматического обмена информацией о финансовых счетах (AEOI).
Ключевые результаты и основные достижения включают в себя:
Деятельность Глобального форума по наращиванию потенциала расширяет возможности юрисдикций в их борьбе с уклонением от уплаты налогов и другими незаконными финансовыми потоками, что в конечном итоге помогает им активизировать мобилизацию своих внутренних ресурсов. Во всем мире развивающиеся страны выявили не менее 30 миллиардов евро в рамках программ добровольного раскрытия информации и офшорных налоговых расследований с 2009 года.
Программа наращивания потенциала Глобального форума финансируется главным образом за счет добровольных взносов и грантов, а также щедрых взносов Австралии, Европейского союза, Франции, Германии, Японии, Нидерландов, Норвегии, Сенегала, Швейцарии и Соединенного Королевства. Их постоянная поддержка и доверие имеют решающее значение для краткосрочной и долгосрочной поддержки развивающихся юрисдикций.
По материалам orbitax.com
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