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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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ОЭСР отмечает 10 лет наращивания потенциала по обмену налоговой информацией

ОЭСР опубликовала Отчет о наращивании потенциала Глобального форума за 2022 год, в котором освещается десятилетний прогресс в наращивании потенциала для обеспечения налоговой прозрачности.

Ксения Шилкина
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Опубликованный 3 февраля отчет Глобального форума о наращивании потенциала за 2022 год освещает десять лет успешной деятельности по наращиванию потенциала для поддержки глобального внедрения двух международных стандартов обмена информацией по запросу (EOIR) и автоматического обмена информацией о финансовых счетах (AEOI).

Ключевые результаты и основные достижения включают в себя:

  • С 2011 года 66 развивающихся юрисдикций присоединились к Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым вопросам, получив доступ к сети из более чем 140 партнеров по обмену налоговой информацией.
  • Большинство развивающихся стран удовлетворительно внедрили стандарт EOIR.
  • 36 из 108 юрисдикций, приверженных внедрению стандарта AEOI к 2021 году, являются развивающимися юрисдикциями, а еще 12 развивающихся стран обязались начать обмен к 2022–2024 годам. Недавно Глобальный форум опубликовал новую стратегию, направленную на поддержку и поощрение этих позитивных изменений.

Деятельность Глобального форума по наращиванию потенциала расширяет возможности юрисдикций в их борьбе с уклонением от уплаты налогов и другими незаконными финансовыми потоками, что в конечном итоге помогает им активизировать мобилизацию своих внутренних ресурсов. Во всем мире развивающиеся страны выявили не менее 30 миллиардов евро в рамках программ добровольного раскрытия информации и офшорных налоговых расследований с 2009 года.

Программа наращивания потенциала Глобального форума финансируется главным образом за счет добровольных взносов и грантов, а также щедрых взносов Австралии, Европейского союза, Франции, Германии, Японии, Нидерландов, Норвегии, Сенегала, Швейцарии и Соединенного Королевства. Их постоянная поддержка и доверие имеют решающее значение для краткосрочной и долгосрочной поддержки развивающихся юрисдикций.

По материалам orbitax.com

#обмен налоговой информацией#ОЭСР (OECD)
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#обмен налоговой информацией#ОЭСР (OECD)