Джерси проведет консультации по новым правилам предоставления партнерствами налоговой информации

По Закону № 202 о налогообложении (The Taxation (Economic Substance – Partnership) (Jersey) Law) все партнерства на Джерси должны готовить декларацию о том, подпадают ли они под критерии экономического присутствия, и если да - оценивать, соответствуют ли они тесту на экономическое присутствие.