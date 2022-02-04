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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Джерси проведет консультации по новым правилам предоставления партнерствами налоговой информации

Правительство Джерси начало общественные консультации по новым правилам предоставления информации партнерствами Налоговой службе Джерси.

Ольга Кутяева
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Джерси
Джерси

По Закону № 202 о налогообложении (The Taxation (Economic Substance – Partnership) (Jersey) Law) все партнерства на Джерси должны готовить декларацию о том, подпадают ли они под критерии экономического присутствия, и если да - оценивать, соответствуют ли они тесту на экономическое присутствие.

Введение требований к отчетности об экономическом присутствии также дает возможность пересмотреть требования к отчетности по налогу на прибыль Джерси для партнерств.

Консультации по новым правилам предоставления информации партнерствами пройдут до 31 марта 2022 года.

По материалам Orbitax

#economic substance#Джерси
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#economic substance#Джерси