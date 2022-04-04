Сенаторы США призывают приостановить налоговое соглашение и обмен информацией с Россией

Сенаторы США направили письмо с призывом к президенту Байдену отменить налоговые льготы, предоставленные России, в том числе посредством приостановки действия американо-российского налогового соглашения 1992 года и обмен налоговой информацией.

Сенаторы США Роб Портман (республиканец от штата Огайо) и Бен Кардин (демократ от штата Мэриленд) направили письмо президенту Байдену, призывая его рассмотреть новые варианты воздействия на российскую экономику, сосредоточив внимание на приостановке действия как налогового соглашения между США и Россией, так и обмен и совместное использование налоговой информации.

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Конвенция о подоходном налоге была подписана и представлена ​​в Сенат в 1992 г. и вступила в силу в 1994 г., облегчив американским компаниям инвестиции в Россию. Учитывая ситуацию на Украине, приостановка действия этого договора была бы жизнеспособным вариантом продолжения расширения карательных мер против России. В письме также содержится призыв к президенту Байдену вслед за Соединенным Королевством приостановить обмен налоговой информацией, которая используется для содействия администрированию и соблюдению налогового законодательства.