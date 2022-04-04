Нидерланды хотят запретить услуги трастовых офисов для российских и белорусских клиентов

Нидерланды планируют ввести запрет на услуги трастовых контор для российских денежных потоков.

Амстердам, Нидерланды

Будет введен запрет на предоставление трастовых услуг лицам и компаниям, учрежденным или с конечным бенефициарным собственником - резидентом России или Беларуси. Это затруднит работу через Нидерланды. Таким клиентам больше не смогут помогать трастовые офисы в Нидерландах, и они должны будут сами организовать создание, администрирование и управление юридическим лицом.

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По предложению министра финансов Сигрид Кааг Совет министров одобрил соответствующий законопроект, который будет представлен в Государственный Совет для срочного обсуждения. Затем его передадут в Палату представителей и Сенат.

Законопроект также запрещает предоставление кондуитных компаний и предоставление трастовых услуг с привлечением третьих стран с высоким уровнем риска в сфере отмывания денег или стран, несотрудничающих в сфере налогообложения. Кондуитные компании — это юридические лица, входящие в группу трастового офиса и используемые для «перетока» клиентских средств, таких как дивиденды или роялти, для целей налогообложения. Поэтому предлагается полностью запретить профессиональное или коммерческое использование компаний-посредников трастовыми офисами. Эта мера ранее была объявлена ​​предыдущим кабинетом министров.

Нидерланды являются одной из стран с большим сектором трастовых офисов, хотя его размер сократился из-за введения более строгого регулирования. Трастовые офисы предоставляют услуги, которые помогают богатым людям или компаниям структурировать свои денежные потоки.