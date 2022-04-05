Италия расширяет налоговые льготы в связи с ростом цен на энергию и топливо

Италия опубликовала в Официальном вестнике Декрет-закон № 21 от 21 марта 2022 года, который содержит срочные меры по противодействию экономическим и гуманитарным последствиям украинского кризиса, включая меры по смягчению последствий высоких цен на энергоносители.
В Декрет входят следующие новые и увеличенные налоговые льготы:
В дополнение к мерам налогового кредита Декрет-закон № 21 также предусматривает введение 10% чрезвычайного солидарного взноса (налог на непредвиденную прибыль) для энергетических компаний, работающих в Италии, которые сообщили об увеличении прибыли в период с октября 2021 года по март 2022 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Для применения взноса повышенная прибыль должна составлять не менее 5 миллионов евро с повышенной маржой прибыли не менее 10%. Взнос в размере 10% взимается с производителей и продавцов электроэнергии, природного газа и нефтепродуктов, за некоторыми исключениями.
Взнос должен быть оплачен до 30 июня 2022 года.
По материалам orbitax.com
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