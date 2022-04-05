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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Италия расширяет налоговые льготы в связи с ростом цен на энергию и топливо

Италия опубликовала в Официальном вестнике Декрет-закон № 21 от 21 марта 2022 года, который содержит срочные меры по противодействию экономическим и гуманитарным последствиям украинского кризиса, включая меры по смягчению последствий высоких цен на энергоносители.

Ксения Шилкина
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В Декрет входят следующие новые и увеличенные налоговые льготы:

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  • Налоговый кредит на затраты энергии (электроэнергии), понесенные квалифицируемыми энергоемкими компаниями за энергию, приобретенную и использованную во втором квартале 2022 года, увеличен с 20% до 25%;
  • Налоговый кредит в размере 12% от понесенных расходов на энергию предоставляется другим соответствующим компаниям за энергию, приобретенную и использованную во втором квартале 2022 года;
  • Налоговый кредит на расходы по потреблению природного газа во втором квартале 2022 года квалифицируемыми предприятиями с высоким потреблением природного газа увеличен с 15% до 20%;
  • Налоговый кредит в размере 20% понесенных расходов на естественные нужды предоставляется другим соответствующим компаниям за природный газ, приобретенный и использованный во втором квартале 2022 года; а также
  • Налоговый кредит в размере 20% от понесенных расходов на топливо (дизельное топливо и бензин) предоставляется соответствующим компаниям, занимающимся сельским хозяйством и рыболовством, за топливо, приобретенное и использованное в первом квартале 2022 года, за вычетом НДС.

В дополнение к мерам налогового кредита Декрет-закон № 21 также предусматривает введение 10% чрезвычайного солидарного взноса (налог на непредвиденную прибыль) для энергетических компаний, работающих в Италии, которые сообщили об увеличении прибыли в период с октября 2021 года по март 2022 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Для применения взноса повышенная прибыль должна составлять не менее 5 миллионов евро с повышенной маржой прибыли не менее 10%. Взнос в размере 10% взимается с производителей и продавцов электроэнергии, природного газа и нефтепродуктов, за некоторыми исключениями.

Взнос должен быть оплачен до 30 июня 2022 года.

По материалам orbitax.com

#Италия#налоговые льготы
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Италия#налоговые льготы