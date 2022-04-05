Италия расширяет налоговые льготы в связи с ростом цен на энергию и топливо

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В дополнение к мерам налогового кредита Декрет-закон № 21 также предусматривает введение 10% чрезвычайного солидарного взноса (налог на непредвиденную прибыль) для энергетических компаний, работающих в Италии, которые сообщили об увеличении прибыли в период с октября 2021 года по март 2022 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Для применения взноса повышенная прибыль должна составлять не менее 5 миллионов евро с повышенной маржой прибыли не менее 10%. Взнос в размере 10% взимается с производителей и продавцов электроэнергии, природного газа и нефтепродуктов, за некоторыми исключениями.