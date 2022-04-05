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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Многостороння конвенция вступила в силу на Сейшельских островах

В пятницу, 1 апреля вступила в действие для юрисдикции Многосторонняя конвенция (MLI).

Ольга Кутяева
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Что касается охватываемых ею соглашений (Tax Treaties) между Сейшельскими островами и другими странами, для которых MLI уже действует, документ вступит в силу с 1 января 2023 года по налогу у источника для налоговых периодов с 1 октября 2022 года или позже по другим налогам (6 месяцев после вступления в действие).

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Список всех оговорок и уведомлений, представленных Сейшельскими островами во время сдачи на хранение ратификационной грамоты, можно найти на сайте ОЭСР.

По материалам Orbitax

#MLI#Сейшельские острова
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#MLI#Сейшельские острова