Многостороння конвенция вступила в силу на Сейшельских островах

Что касается охватываемых ею соглашений (Tax Treaties) между Сейшельскими островами и другими странами, для которых MLI уже действует, документ вступит в силу с 1 января 2023 года по налогу у источника для налоговых периодов с 1 октября 2022 года или позже по другим налогам (6 месяцев после вступления в действие).