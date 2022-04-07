Россия рекомендует применять метод обратного начисления НДС к электронным услугам от иностранных провайдеров

Федеральная налоговая служба (ФНС) России выпустила постановление об уплате НДС российскими организациями и индивидуальными предпринимателями при приобретении электронных услуг у иностранных провайдеров.
Учитывая ограничения (санкции), введенные в отношении России некоторыми странами, иностранные провайдеры могут столкнуться с трудностями при перечислении денежных средств в счет погашения обязательств по уплате НДС за электронные услуги, оказываемые в России.
Таким образом, российским организациям и индивидуальным предпринимателям, приобретающим электронные услуги, рекомендуется исчислять, удерживать и перечислять НДС, причитающийся к оплате услуг, который подлежит вычету в качестве предналога (т. е. обратного начисления). В этом случае иностранный провайдер больше не обязан платить НДС за оказанную услугу.
По материалам ФНС РФ
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