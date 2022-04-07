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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Россия рекомендует применять метод обратного начисления НДС к электронным услугам от иностранных провайдеров

Федеральная налоговая служба (ФНС) России выпустила постановление об уплате НДС российскими организациями и индивидуальными предпринимателями при приобретении электронных услуг у иностранных провайдеров.

Ксения Шилкина
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Учитывая ограничения (санкции), введенные в отношении России некоторыми странами, иностранные провайдеры могут столкнуться с трудностями при перечислении денежных средств в счет погашения обязательств по уплате НДС за электронные услуги, оказываемые в России.

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Таким образом, российским организациям и индивидуальным предпринимателям, приобретающим электронные услуги, рекомендуется исчислять, удерживать и перечислять НДС, причитающийся к оплате услуг, который подлежит вычету в качестве предналога (т. е. обратного начисления). В этом случае иностранный провайдер больше не обязан платить НДС за оказанную услугу.

По материалам ФНС РФ

#НДС / VAT#Россия
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#НДС / VAT#Россия