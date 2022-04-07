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Российское право
Асият Алибекова
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И в горе, и в радости – отказаться не получится

Депутаты партии «Единая Россия» внесли в парламент законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за отказ от сотрудничества с Россией из-за мер санкционного характера (см. фото).

Асият Алибекова
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Необходимость в указанных мерах , по словам депутата А.Турчака , возникла из-за ситуаций, создаваемых российскими компаниями: многие организации начали отказываться от сотрудничества с банками, попавшими под жесть «недоброй воли» ( санкции) европейских государств.

Причина отказа – риски, что они сами (сотрудничающие компании) могут попасть под эти лишения.

#уголовная ответственность
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Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Асият Алибекова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#уголовная ответственность