И в горе, и в радости – отказаться не получится

Депутаты партии «Единая Россия» внесли в парламент законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за отказ от сотрудничества с Россией из-за мер санкционного характера (см. фото).

Необходимость в указанных мерах , по словам депутата А.Турчака , возникла из-за ситуаций, создаваемых российскими компаниями: многие организации начали отказываться от сотрудничества с банками, попавшими под жесть «недоброй воли» ( санкции) европейских государств.