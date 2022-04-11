Сингапур опубликовал руководство по электронному налогообложению акций

Налоговая служба Сингапура (IRAS) опубликовала новое Руководство по электронному налогообложению – «Налоговый режим при присвоении торговых акций для неторговых или капитальных целей и преобразовании неторговых или капитальных активов в торговые акции».

Руководство по электронному налогообложению содержит подробную информацию о порядке налогообложения прибыли, когда торговые акции, принадлежащие предприятиям, присваиваются для неторговых или капитальных целей и когда неторговые или капитальные активы конвертируются в торговые акции.

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Руководство по электронному налогообложению актуально для налогоплательщиков, занимающихся любой торговлей или бизнесом, которые держат торговые запасы и активы для целей своей торговли или бизнеса.

Налоговый режим резюмируется в Руководстве по электронному налогообложению следующим образом:

Торговые акции конвертируются в неторговые или для капитальных целей

Сумма, равная открытой рыночной стоимости (OMV) торговых акций на дату присвоения, рассматривается как доход лица от этой торговли или бизнеса за год оценки, относящийся к базовому периоду, в котором торговые акции были присвоены.

Прибыль (налогооблагаемая)/убыток (вычитаемый) от конвертации является доходом по своему характеру, и правила вычета в соответствии с разделом 14 применяются для целей установления суммы такой прибыли/убытка.

Неторговые или капитальные активы конвертируются в торговые акции

При расчете прибыли или убытка, возникающих в результате последующей продажи или выбытия таких торговых акций, OMV неторговых или капитальных активов на дату конвертации рассматривается как стоимость торговых акций. Прибыль (облагаемая налогом) / убыток (вычитаемый) является доходом по своей природе и рассчитывается на основе разницы между ценой продажи и стоимостью товарных запасов (т. е. OMV неторгового или основного актива на дату конвертации плюс любые дополнительные расходы, понесенные в связи с торговыми запасами до даты продажи).