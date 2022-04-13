Расширили основания для получения НДС в заявительном порядке

Упрощенное возмещение НДС стало еще проще, правда на время.

С 26 марта действуют временные правила возмещения НДС в заявительном порядке. Для реализации такой возможности, статью 176.1 НК РФ дополнили пунктом 8, согласно которому у налогоплательщиков появилось еще одно основания для заявительного порядка возмещения НДС (п. 4 ст. 2 Федерального закона от 26.03.2022г. № 67-ФЗ). Воспользоваться новым порядком могут налогоплательщики, которые на дату подачи соответствующего заявления не находятся в процессе реорганизации/ликвидации/банкротства. При этом сумма НДС, которую можно получить без оформления банковской гарантии/поручительства должна быть не более общей суммы налогов и взносов за предшествующий год. На сумму превышения банковская гарантия/поручительство необходимы.

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ФНС РФ выпустила письмо от 01.04.2022г. № ЕА-4-15/3971@, в котором разъяснила порядок расчета налогов и взносов за предшествующий год и привела форму заявления на вычет НДС в заявительном порядке. Так ведомство указывает, что в расчет включаются данные и по обособленным подразделениям. Учитываются все налоги и взносы, включая НДС и акцизы, по которым было принято решение о возмещении, но в последствии были зачтены в счет уплаты иных налогов/взносов, а также налог на прибыль по консолидированной группе налогоплательщиков.

Не учитываются суммы НДС и акцизов по которым принято решение о возврате. Кроме того, сумму налогов/сборов нужно уменьшить на излишне уплаченные/взысканные налоги/сборы, по которым в расчетном периоде принято решение об их возврате.