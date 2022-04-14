Финляндия опубликовала новое руководство по удержанию налога на дивиденды, проценты и роялти

Налоговая администрация Финляндии опубликовала новые инструкции по налогообложению доходов в виде дивидендов, процентов и роялти, полученных из Финляндии лицами с ограниченной налоговой ответственностью, к которым относятся иностранные физические и юридические лица.

В первом руководстве представлен обзор значения ограниченных налоговых обязательств, налогообложения в соответствии с Законом о подоходном налоге и применения налоговых соглашений и законодательства ЕС, а также отдельные разделы, посвященные дивидендам, процентам и роялти.

Второе руководство посвящено фактической процедуре удержания налога у источника и обязательствам плательщика, включая обзор общих процедур, отдельные разделы о порядке выплаты дивидендов, процентов и роялти, налоговые обязательства плательщиков, которые не удерживают налог, и фактическое взимание и декларирование удержанного налога.