Обойдемся без торгов

12.04.2022 вступило в силу Постановление Правительства РФ от 09.04.2022 № 629, которое предоставляет лицам возможность покупать (арендовать) земельные участки государственного (муниципального) сектора без участия в торгах.
Ранее, по общему правилу, приобрести государственное или муниципальное имущество возможно было только посредством участия в торгах, – так велел «дух закона».
В нынешних реалиях, когда меры санкционного характера отнюдь не утешительны, российское Правительство отступило от указанного императивного правила, так:
1. Гражданам и российским юридическим лицам предоставлена возможность арендовать без торгов указанные участки, при условии организации на них производства продукции в целях импортозамещения.
2. Гражданам предоставлена возможность выкупать подобные земельные участки без торгов для введения на них личного подсобного хозяйства, садоводства, под огороды, — без этого условия «клад не отпереть».
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