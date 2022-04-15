Физлица тоже являются плательщиками НДС

Минфин ответил на полученный запрос о порядке исчисления НДС физическим лицом при предоставлении в аренду нежилого помещения (Письмо от 29.03.2022г. № 03-07-11/25327). Ведомство пришло к выводу, что физлицо, которое сдает в аренду нежилое помещение и при этом не зарегистрировано как индивидуальный предприниматель во-первых нарушает требование гражданского законодательства, а во-вторых – обязано исчислять НДС.

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Такие выводы сделаны на основании анализа положений Налогового кодекса. Так, согласно пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ, объектом налогообложения НДС признается, в том числе и реализация услуг на территории РФ. А плательщиками НДС, в частности, являются организации и индивидуальные предприниматели (п. 1 ст. 143 НК РФ). В свою очередь индивидуальными предпринимателями признаются физлица, которые зарегистрированы в установленном порядке и ведут свою деятельность без образования юрлица. Однако, если физлица ведут предпринимательскую деятельность, но, в нарушение требований о госрегистрации, не зарегистрированы в качестве ИП, то, при выполнении своих обязанностей, закрепленных НК РФ, они не вправе ссылаться на то, что не являются индивидуальными предпринимателями (п. 2 ст. 11 НК РФ).