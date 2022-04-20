Ожидается новая волна проверок сделок с ИП и с самозанятыми

ФНС направила в инспекции информацию о проведении камеральных проверок при обнаружении случаев подмены трудовых отношений.

В УФНС по субъектам РФ, налоговые инспекции по федеральным округам и по крупнейшим налогоплательщикам разослано Письмо ФНС РФ от 15.04.2022н. № ЕА-4-15/4674@, в котором приведены признаки подмены трудовых отношений договорами с самозанятыми физлицами и/или ИП, которые отмечали Суды при переквалификации договоров гражданско-правового характера в трудовые. Например, обеспечение работодателем условий труда, работодатель контролирует работу исполнителя, предоставление отчетности самозанятого и работодателя по ТКС в одно время или по доверенности сотрудниками работодателя.

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Кроме того в Письме указаны конкретные документы, которые могут служить доказательством такой подмены. Например, кадровые документы – графики сменности и отпусков; расчетные листы и ведомости по выплате зарплаты; документы хоздеятельности организации, подписанные работником; свидетельские показания, видео и аудиозаписи.