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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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ОАЭ принимают новые правила для «Золотой» и «Зеленой» резидентских виз

18 апреля Кабинет министров ОАЭ обнародовал новые правила, расширяющие критерии приемлемости для 10-летних и 5-летних виз, а также объявил о новых долгосрочных разрешениях на въезд для туристов, посетителей, соискателей и студентов.

Ольга Кутяева
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Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ

Долгосрочные визы в ОАЭ, в том числе 10-летняя «Золотая резидентская виза» (Golden Residence Visa) и 5-летняя «Зеленая резидентская виза» (Green Residence visa), а также долгосрочные разрешения на въезд и пребывание в стране станут намного доступнее для жителей и гостей.

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В то время как, с одной стороны, новые правила расширяют критерии приемлемости для подачи заявления на получение долгосрочной визы, с другой стороны, они также расширяют число лиц (различных категорий и профессий), которые могут подавать заявление на получение долгосрочной визы.

Долгосрочные визы выдаются инвесторам, предпринимателям, владельцам стартапов, исключительным талантам, ученым, профессионалам в различных областях, выдающимся студентам и выпускникам и пр.

Преимущества долгосрочных виз будут распространяться на ближайших членов семьи. Держатели «Золотой визы» или «Зеленой резидентской визы» могут спонсировать детей до достижения ими 25-летнего возраста (по предыдущему правилу - 18 лет), без возрастных ограничений для незамужних дочерей.

Программа резидентства ОАЭ «Золотая виза», впервые реализованная в 2019 году, позволила эмигрантам жить, работать и учиться в ОАЭ без необходимости в национальном спонсоре и со 100%-м владением своим бизнесом на материковой части ОАЭ.

С новыми правилами критерии подачи заявок на получение 10-летних виз были упрощены, так как большему количеству людей из самых разных профессий будет предложена возможность подать заявку на получение «Золотой визы».

Пятилетняя «Зеленая резидентская виза» в ОАЭ, предназначенная для исключительных талантов, квалифицированных специалистов, фрилансеров, самозанятых резидентов, инвесторов и предпринимателей, заменяет предыдущую двухлетнюю версию.

Также Кабинет министров ОАЭ объявил о ряде новых разрешений на въезд и виз, которые впервые не требуют принимающей стороны или спонсора для посетителей, туристов и лиц, ищущих работу.

По материалам Arabian Business

#вид на жительство#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#вид на жительство#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)