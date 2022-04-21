Суду свойственно снисхождение

В нынешних реалиях российское правосудие активно отказывает в удовлетворении исков, поданных иностранными лицами из «недружественных» стран.

Основание – принадлежность истцов к «недружественным» странам по отношению к России.

Первый такой случай в российской судебной практике связан с иском правообладателя популярного мультсериала «Свинка Пеппа».

Так, Арбитражный суд Кировской области, отступив от неких правил, отказал обладателю в компенсации за незаконное использование образа «Свинки Пеппы», ссылкой на то, что компания зарегистрирована в Великобритании – «недружественной» стране. Подобные решения суды стали выносить одно за другим.

Подобному течению реки российской судебной практики ничто не мешало, однако Арбитражный суд Пермского края вынес решение, выпадающее из общего потока течения.

Российская компания просила наложить арест на деньги своего «оппонента» в качестве обеспечительной меры, обосновывая свою просьбу на том, что учредитель Ответчика – компания из Кипра (включен в список «недружественных» стран (один из аргументов).