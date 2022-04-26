Малайзия опубликовала приказы, предусматривающие налоговые льготы для венчурного капитала

15 апреля 2022 года Малайзия опубликовала в «Официальном вестнике» два соответствующих постановления об освобождении от подоходного налога в отношении венчурного капитала.

Приказ 2022 года о подоходном налоге (освобождение) (№ 2) освобождает соответствующие компании венчурного капитала от уплаты подоходного налога в отношении установленного законом дохода от всех источников дохода.

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Данное освобождение применяется с года оценки в базовый период, когда компания венчурного капитала получает свою первую сертификацию от Комиссии по ценным бумагам Малайзии, при условии, что первая сертификация получена не позднее 31 декабря 2026 года.

Постановление также предусматривает, что, если компания венчурного капитала несет убыток в базисный период для любого года оценки в течение льготного периода, такой убыток:

переносится на год оценки, следующий за периодом после освобождения; и

вычитается из уставного дохода по всем источникам дохода.

Приказ 2022 года о подоходном налоге (освобождение) (№ 3) освобождает соответствующую компанию по управлению венчурным капиталом от уплаты налога на прибыль в отношении установленного законом дохода, полученного от управления фондом венчурной компании, полученного от венчурной компании в соответствии с установленным в соглашении об управлении инвестициями с венчурной компанией в отношении:

Доли прибыли;

Платы за управление; и

Платы за результат, включая бонус за результат и проценты.

Освобождение доступно с 2018 года оценки до 2026 года оценки («период освобождения»).