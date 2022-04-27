Турция вносит поправки в отношении НДС

Налоговая служба Турции объявила о публикации Коммюнике № 41 в Официальном вестнике, которое включает поправки к Общему коммюнике о применении НДС.

Одним из основных изменений является добавление нового раздела для необязательного полного удержания НДС (обратного начисления) в отношении услуг и поставок, которые подлежат частичному удержанию.

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Новый раздел предусматривает, что покупатель может заключить договор с продавцом сроком на один год, при условии, что покупатель несет ответственность за удержание, декларирование и уплату НДС в полном объеме по сделкам с продавцом. Впоследствии такие контакты могут быть расширены.

Данный вариант предоставляется в отношении ситуаций, когда к продавцу применяются особые положения (принципы) в связи с их несоблюдением, например, выдача ложных или вводящих в заблуждение документов, непредставление возвратов и других необходимых документов и т. д. В таких ситуациях покупатели могут быть привлечены к солидарной ответственности, даже если они задекларировали и уплатили частично удержанный НДС, за который они несут ответственность. Чтобы избежать этого, покупатели могут выбрать вариант полного удержания НДС.

В дополнение к новому варианту полного удержания НДС Общее коммюнике № 41 также включает:

Новые положения о частичном удержании НДС при поставках металлопродукции;

Новые положения, позволяющие производителям, напрямую экспортирующим товары, требовать возмещения до 10% от стоимости экспорта вместо уплаченного НДС;

Увеличение лимита возмещения НДС наличными или в кредит с 5 000 до 10 000 турецких лир, без отчета налоговой проверки, отчета CPA или гарантии;

Новые положения об изменении ставки НДС, введенные Постановлением Президента № 5359, в том числе двойная ставка НДС 8% и 18% для недвижимости и ставка НДС 18% для подержанных автомобилей; и

Дополнительные пояснения по другим вопросам НДС.

Изменения ставки НДС вступают в силу с 1 апреля 2022 года, а остальные изменения Коммюнике № 41 вступают в силу с 1 мая 2022 года.