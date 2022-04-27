Турция вносит поправки в отношении НДС

Налоговая служба Турции объявила о публикации Коммюнике № 41 в Официальном вестнике, которое включает поправки к Общему коммюнике о применении НДС.
Одним из основных изменений является добавление нового раздела для необязательного полного удержания НДС (обратного начисления) в отношении услуг и поставок, которые подлежат частичному удержанию.
Новый раздел предусматривает, что покупатель может заключить договор с продавцом сроком на один год, при условии, что покупатель несет ответственность за удержание, декларирование и уплату НДС в полном объеме по сделкам с продавцом. Впоследствии такие контакты могут быть расширены.
Данный вариант предоставляется в отношении ситуаций, когда к продавцу применяются особые положения (принципы) в связи с их несоблюдением, например, выдача ложных или вводящих в заблуждение документов, непредставление возвратов и других необходимых документов и т. д. В таких ситуациях покупатели могут быть привлечены к солидарной ответственности, даже если они задекларировали и уплатили частично удержанный НДС, за который они несут ответственность. Чтобы избежать этого, покупатели могут выбрать вариант полного удержания НДС.
В дополнение к новому варианту полного удержания НДС Общее коммюнике № 41 также включает:
Изменения ставки НДС вступают в силу с 1 апреля 2022 года, а остальные изменения Коммюнике № 41 вступают в силу с 1 мая 2022 года.
По материалам orbitax.com
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