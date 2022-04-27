News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
О компании Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Российские налоги
Елена Курбатова
0

Налоговая обновила сервис с письмами

На сайте налоговой заработал сервис, в котором размещаются письма ФНС.

Елена Курбатова
Обсудить

ФНС России сообщила, что заработал обновленный сервис «Письма ФНС России, обязательные для применения налоговыми органами». Теперь в сервисе публикуются не только письма ФНС РФ, касающиеся методологии налогообложения и согласованы с Минфином РФ, но и письма, направленные на регулирование иных сфер работы налоговой службы.

Все услуги по этой теме:
Подать отчет о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами РФ?
Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами.
Получить помощь
Нужна консультация онлайн?
Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами.
Получить

Кроме того, изменен порядок работы с письмами, так, при выявлении случаев неприменения налоговой какого-либо разъяснения ФНС, любой пользователь портала может передать информацию об этом в вышестоящий налоговый орган. Для этого предусмотрена специальная форма, заполнить которую можно, нажав кнопку, размещенную под каждым письмом. Однако такое обращение не признается подачей жалобы/обращения. Полученная информация будет использоваться исключительно для улучшения работы налоговых и уменьшения количества споров между налогоплательщиками и проверяющими. Для подачи жалобы и/или обращения нужно по-прежнему использовать сервис «Обратиться в ФНС России». ФНС предлагает оставить отзыв/предложения об обновленном сервисе, которые также будут использоваться для улучшения качества работы налоговых.

#разъяснения налоговой службы#ФНС РФ
Обсудить
Елена Курбатова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Елена Курбатова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#разъяснения налоговой службы#ФНС РФ