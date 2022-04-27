Налоговая обновила сервис с письмами

ФНС России сообщила , что заработал обновленный сервис «Письма ФНС России, обязательные для применения налоговыми органами». Теперь в сервисе публикуются не только письма ФНС РФ, касающиеся методологии налогообложения и согласованы с Минфином РФ, но и письма, направленные на регулирование иных сфер работы налоговой службы.

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Кроме того, изменен порядок работы с письмами, так, при выявлении случаев неприменения налоговой какого-либо разъяснения ФНС, любой пользователь портала может передать информацию об этом в вышестоящий налоговый орган. Для этого предусмотрена специальная форма, заполнить которую можно, нажав кнопку, размещенную под каждым письмом. Однако такое обращение не признается подачей жалобы/обращения. Полученная информация будет использоваться исключительно для улучшения работы налоговых и уменьшения количества споров между налогоплательщиками и проверяющими. Для подачи жалобы и/или обращения нужно по-прежнему использовать сервис «Обратиться в ФНС России». ФНС предлагает оставить отзыв/предложения об обновленном сервисе, которые также будут использоваться для улучшения качества работы налоговых.