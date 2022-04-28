Сингапур предоставляет льготы по регистрационному сбору и тоннажному налогу

22 апреля 2022 года Морское и портовое управление Сингапура выпустило Циркуляр по судоходству № 07 от 2022 года, касающийся пересмотренной Программы зеленых судов (GSP) в рамках морской зеленой инициативы Сингапура (MSGI).
В данном Циркуляре содержится обновленная информация о GSP для судов, плавающих под флагом Сингапура, с учетом поправок к требованиям Международной морской организации (IMO) к MARPOL, Приложению VI, к индексу энергоэффективности проектирования (EEDI), которые были приняты 20 ноября 2020 г. и вступил в силу с 1 апреля 2022 г.
С 1 мая 2022 г. по 31 декабря 2024 г. морское и портовое управление будет предоставлять льготы судам под сингапурским флагом, которые:
Такое судно получит 50% скидку на сборы за первоначальную регистрацию (IRF) как при обычной регистрации, так и при схеме блочной передачи (BTS) во время регистрации корабля. Оно также получит 20% скидку на годовой налог на тоннаж (ATT), уплачиваемый каждый год.
Такое судно получит 75% снижение IRF и 50% скидку на годовой налог на тоннаж. Существующие суда, зарегистрированные в Сингапуре, также могут принять участие в этой программе, но получат только 50% скидку на годовой налог на тоннаж.
Такие суда получат 100-процентную скидку на первоначальную регистрацию и 100-процентную скидку на налог на тоннаж.
По материалам orbitax.com
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