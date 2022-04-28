Новые требования к панамским юридическим фирмам, предоставляющим услуги агента-резидента

Постановление (Decreto Ejecutivo No. 13 de 2022), опубликованное в конце марта, устанавливает новые правила для юристов и юридических фирм, выступающих в качестве агентов-резидентов компаний в Панаме.

Документ вносит изменения в Закон № 129 от 2020 года, регулирующий регистрацию бенефициаров компаний.

Требуется, чтобы каждый юрист или юридическая фирма, оказывающие услуги агента-резидента, регистрировались для получения уникального регистрационного кода (Código único de registro, CUR), который потребуется для регистрации документов в государственном реестре Панамы. Агенты-резиденты должны будут обновлять свою контактную информацию в Управлении нефинансовых субъектов (Superintendencia de Sujetos No Financieros). Невыполнение этого требования может привести к аннулированию их CUR, что лишает их права предоставлять услуги резидентных агентов.

Компании, назначающие агента-резидента без активного регистрационного кода, не смогут зарегистрироваться в государственном реестре. Регистрация корпоративных документов будет приостановлена, если они будут представлены без CUR агента-резидента.

Постановление также устанавливает обязанности агентов-резидентов при актуализации реестра бенефициаров юридических лиц. Агенты должны зарегистрировать компании, созданные в период с января по июнь, до 15 июля того же года. Для юридических лиц, созданных в период с июля по декабрь, агенты должны завершить регистрацию бенефициаров до 15 января.

По Закону № 129, агенты-резиденты, не выполняющие обязательства по обновлению реестра, могут быть подвергнуты штрафу в размере от 1 000 до 5 000 USD с увеличением на 10% в день до шести месяцев.